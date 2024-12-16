İstanbul Boğazı'ndaki Batık Geminin Görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Boğazı'ndaki Batık Geminin Görüntüleri

Serbest dalışçı İsa Şahintürk, 1991'de batan hayvan gemisine dalış yaptı ve görüntüler elde etti.

16.12.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serbest dalışçı, 1991 yılında İstanbul Boğazı'nda batan gemiyi görüntüledi

İSTANBUL - Serbest dalışçı ve su altı belgeselcisi İsa Şahintürk, İstanbul Boğazı'nda 14 Kasım 1991 tarihinde batan gemiye dalış gerçekleştirerek batığı görüntüledi.

Serbest dalışçı ve su altı belgeselcisi İsa Şahintürk, 14 Kasım 1991 tarihinde Karadeniz'den Marmara'ya seyrederken, yoğun sis nedeni ile 'Madonna Lily' isimli yük gemisine çarparak Anadolu Hisarı yakınlarında batan, Lübnan Bayraklı "Rabunion 18" isimli, 20 bin koyun taşıyan canlı hayvan gemisine dalış gerçekleştirerek batığı görüntüledi.

Serbest dalışçı İsa Şahintürk, "Son dalışımızda 1991 yılında batan 20 binden fazla koyunu taşırken batan gemiye dalış yaptık. Bu koyunların birçoğu o zamanlar su yüzeyine çıkmış, aynı zamanda gemide yakıt da olduğu için su yüzeyi mazota bulanmış. Canlı çıkan koyunlar oradaki vatandaşlar tarafından kesiliyor. Bu batığı biz gazetelerden daha önce görmüştük. İlk defa dalış yaptık, normalde derinde ve karanlıkta. Havanın ve rüzgarın müsait olduğu bir ana denk getirip batığa indik. Geminin bir ucu 20 metrelerde, diğer ucu ise 50 metrelerde ve karanlıkta. Gemiye inmek zor oluyor, hem karanlık hem bilinmezlik hem de uzun zamandır orada olduğu için geminin üzerine takılan olta ağları var bu yüzden biraz da riskli. O sebepten biraz kısa bir serbest dalış yaptık, nefes tuttuğumuz için çok derinlerine inemedik, geminin uç kısımlarına dalışlar yaparak gemiyi görüntüledik" dedi.

"Devasa bir gemi, küçük bir dağ parçasının üzerinde gibi hissediyorsunuz"

Geminin konumunun Rumeli Hisarı açıklarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında olduğunu belirten Şahintürk, "Çok büyük bir gemi yani 20 binden fazla koyunun sığdığı bir gemi, bir ucu da boğazın dere yatağında yani derin kısmında. Böyle bir gemi olduğunu biliyorduk ama tam yerini bilmiyorduk, bir arkadaşım balık avlamak için dalış yaptığında gemiye denk geliyor ve gemiyi buluyor. Devasa bir gemi, gemi olduğunu anlayamıyorsunuz sanki küçük bir dağ parçasının üzerinde gibi hissediyorsunuz, detaylı baktığınızda gemi olduğunu anlıyorsunuz. Üzeri midyelerle kaplanmış ve boğazın zemini ile görüntü olarak neredeyse aynı ama geminin orta kısımlarına geldiğimizde orada koyunların bulunduğu ızgaralar var ve geminin hatları daha net gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"Çevre felaketine yol açacağı için gemi çıkartılmıyor"

Gemi battığında büyük bir çevre kirliliğinin olduğunu söyleyen Şahintürk, "Battığında birçok koyun yüzeye çıkıyor, akıntı boyunca Kabataş'ta vesaire herkes görüyor koyunları ve koyun cesetleri çevre kirliliğine, endişeye yol açıyor. Bu yüzden yetkililer gemiyi çıkartmak ile ilgili herhangi bir çalışma yapmıyor çünkü binlerce koyun cesedinin Boğaz'da daha fazla yayılması ve yüzmesi çok büyük bir çevre felaketine yol açacağı için gemi çıkartılmıyor. Aynı zamanda gemide yemler ve yakıtlar da var bu yüzden daha fazla bir çevre felaketi olmasın diye müdahale edilmiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Denizcilik, İstanbul, Belgesel, Güncel, Kültür, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'ndaki Batık Geminin Görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:03:19. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndaki Batık Geminin Görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.