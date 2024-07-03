İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ediz Hun Kaktüs Evi ve Çamaşırderesi Yaşam Vadisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ediz Hun Kaktüs Evi ve Çamaşırderesi Yaşam Vadisi'nin açılışını yaptı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de yapımı tamamlanan Ediz Hun Kaktüs Evi ve Çamaşırderesi Yaşam Vadisi 1'inci etap ile Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesinin açılışını yaptı. Açılışa ünlü sanatçı Ediz Hun ve eşi Berna Hun'da katıldı. İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul'un yeşil alanlarını artırmak ve çevreyi korumak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

03.07.2024 22:01
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İSTANBUL Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de yapımı tamamlanan Ediz Hun Kaktüs Evi ve Çamaşırderesi Yaşam Vadisi 1'inci etap ile Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesinin açılışını yaptı. Açılışa ünlü sanatçı Ediz Hun ve eşi Berna Hun'da katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi, Ediz Hun Kaktüs Evi ve Çamaşırderesi Yaşam Vadisi 1'inci etabının açılışını yaptı. Açılışa kaktüs evine adı verilen oyuncu Ediz Hun ve eşi Berna Hun, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan İmamoğlu, "Yaşam kalitesini yüksek haline getirmek ve vatandaşımızı yüksek konforla böylesi güzel alanlarla, yeşil alanlarla buluşturmak için 2019 yılında ne söylediysek aslında bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Bu kadim, güzel kenti ranta, betona teslim etmeyeceğiz. Bu şehre milyonlarca metre kare yeşil alanı hep birlikte kazandıracağız demiştik. Hala aynı sözümüzü yerine getirmek için yola devam ediyoruz. Çevreyi koruyan alt yapıları yapacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanacağız. Şehrimizin sürdürülebilir dayanıklı bir kent haline gelmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"5 YILDA 13 MİLYON 125 BİN METREKARE YEŞİL ALAN"

İmamoğlu, "Sadece 5 yılda 13 milyon 125 bin metre kare yeni aktif pırıl pırıl yeşil alanı sizlerin hizmetine kavuşturduk. Bu çok değerli bir sonuçtur. Bu süreçte 5 tane kent ormanını, aynı zamanda yine 15 tane yaşam vadisi sürecini başlattık ki bu sayıyı 21'e çıkartacağız. İstanbul'da çok değerli yaşam vadilerini hayatımızın en önemli yaşam alanları haline getireceğiz. Yaşam vadisi fikrimizin tohumları 10 yıl önce göreve başladığım bu günlerde, bu aylarda Beylikdüzü'nde başlamıştı. Orada şuanda 1.5 milyon metre kare yaşam vadisi muazzam bir alana dönüştü. Bunun benzerini İstanbul'un bütün dere yataklarında, özellikle kuzeyden güneye insanlarımızın kent içinde hem bir ulaşım alanına hem bir yaşam alanına dönüşen olağanüstü güzelliklerle dolu tasarım alanlarına dönüştürdük. Tam da şuanda bulunduğumuz bu bölge aslında devamında Çamaşırcıdere diye tarif ettiğimiz yaşam vadimiz de hem Kadıköy sınırları, hem Maltepe sınırları, hem Ataşehir sınırını içine alan ve yukarıya doğru devam eden bu vadide yaşam alanına yeşil alana dönüştürmenin başlangıcındayız. Biz burada 110 bin metre karelik Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi'nin bir nevi ikinci etabını açmanın keyfini yaşıyoruz" diye konuştu. Alanda yapılan kaktüs evine adı verilen ünlü oyuncu Ediz Hun, adının alana verilmesinden dolayı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ediz Hun Kaktüs Evi ve Çamaşırderesi Yaşam Vadisi\'nin açılışını yaptı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ediz Hun Kaktüs Evi ve Çamaşırderesi Yaşam Vadisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ediz Hun Kaktüs Evi ve Çamaşırderesi Yaşam Vadisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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