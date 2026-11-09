İstanbul CHP İl Başkanı Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını mecliste astı - Son Dakika
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İstanbul CHP İl Başkanı Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını mecliste astı

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İstanbul CHP İl Başkanı Yüksel, Kılıçdaroğlu\'nun fotoğrafını mecliste astı
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İstanbul CHP İl Başkanı Yüksel, Kılıçdaroğlu\'nun fotoğrafını mecliste astı
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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, İBB Meclisi CHP Grubu'nun kasım ayındaki ilk toplantısına grup başkanı sıfatıyla başkanlık etti. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun kaldırılan fotoğrafını yeniden asan Yüksel, meclis üyelerine şehir sorunlarına sahip çıkacaklarını söyledi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, grup başkanı sıfatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grubu'nun kasım ayındaki ilk toplantısına başkanlık etti. Daha önce kaldırılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını yeniden asan Yüksel, "Şehrimizin sorunlarına sahip çıkacağız. Birbirimize karşı nezaketi asla kaybetmeyeceğiz ama romantik de değiliz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İBB Meclisi CHP Grubu'nun kasım ayındaki ilk toplantısında grup başkanı olarak meclis üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, daha önce kaldırılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi yeniden yerine asıldı.

Fotoğrafı kendi elleriyle asan Yüksel, meclis üyelerine hitabında siyasi etik, parti hukuku ve İstanbul'un sorunlarına ilişkin mesajlar verdi. Yüksel, şunları söyledi:

"Etik davranışlarımızı koruyarak, insani davranışlardan asla ödün vermeyerek, bizden ayrılan arkadaşlarımız için de empati kurarak bir kavga sürecini örgütlemek değil ama hukuk ve etik değerler konusunda mücadele ruhunu ayakta tutmak ve örgütlemek CHP'lilerin temel görevidir. Sizler İstanbul'un milletvekilleri sayılırsınız. CHP'nin gücü, milletvekili ve belediye meclis üyesi sayısıyla ölçülmez. Onunla ölçülmüş olsaydı yeni süreci domine eden güç CHP olmazdı. Şehrimizin sorunlarına sahip çıkacağız. Birbirimize karşı nezaketi asla kaybetmeyeceğiz ama romantik de değiliz."

DEM PARTİ GRUBU'NA DAYANIŞMA ZİYARETİ

Öte yandan CHP'nin İBB'deki Grup Sözcüsü Esin Güneş Erkonak, Grup Başkanvekili Murat Sönmez olarak belirlendi. Mehmet Ali Yüksel, İBB'deki temasları kapsamında DEM Parti'nin İBB Meclis Grubu'nu da ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: ANKA
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