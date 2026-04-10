İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez: "Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa Dosyalarına İlişkin İddianame İki Hafta İçerisinde Hazır Olacak"

10.04.2026 12:47  Güncelleme: 14:07
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, " Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa dosyalarına ilişkin soruşturmaların sonuna geldik. İddianame iki hafta içerisinde hazır olacak" dedi. "Fiyatları etkileme suçu" (satıştan kaçınma/stokçuluk) konusunda çeşitli soruşturmalar başlatıldığını da açıklayan Dönmez, "Temel gıda ürünlerine ilişkin, kamuoyunda sıkça dile getirilen 'tarlada 5 lira, pazarda 400 lira' şeklindeki başvurular, resen soruşturma başlatmamıza neden oldu. Hukuka uygun şekilde, bu olağan dışı fiyat hareketlerinin suç teşkil edip etmediğini incelemeye aldık. Kırmızı ve beyaz et ile yaş sebze ve meyve hallerindeki fiyat hareketliliğini mercek altına aldık. Bu fiyat oluşumlarına sebebiyet veren kişi ve kurumlar ile aracılar başta olmak üzere, tedarik zincirindeki olası hukuka aykırı anlaşmaları da dikkatle inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adliyede görevli muhabirlerle bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, suç örgütleri ve sokak çetelerine ilişkin soruşturma ve davalarla ilgili bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Görevimiz, bu suç örgütlerini ne kadar minimize edersek çocuklarımızı o kadar koruyabilmektir. Bu örgütler için reklam yapmak önemli olduğu için haberlerde örgüt isimlerinin öne çıkarılmaması gerekir. Barış Boyun örgütüne yönelik 305 şüpheli hakkında dava açıldığını bildirmiştik. Ayrıca 87 şüpheli hakkında bir dava daha açıldı ve bu iki dosya birleştirildi. Örgüt liderinin iade süreci devam ediyor."

Örgüt liderinin İtalya'daki eylemlerine ilişkin ses kayıtlarına ulaştık. Bu eylemlerin buradaki bağlantılarını araştırıyoruz. Bu kapsamda 129 eylem daha tespit edildi ve 304 şüpheli hakkında yeni dava açıldı. Örgütün yeniden yapılanmaya çalıştığı anlaşılınca, 28 eyleme ilişkin 67 şüpheli hakkında da kamu davası açıldı.

Daltonlar ile ilgili olarak bugüne kadar toplam 106'sı tutuklu olmak üzere 181 kişi hakkında dava açıldı. Toplamda 289 şüpheli hakkında işlem yapıldı; bunların 172'si tutuklu. Soruşturma devam ediyor."

"Son iki ayda 400 torbacı tutuklandı"

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması hakkında da verileri paylaşan Dönmez, şunları söyledi:

"Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 219'u hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) işlemleri gerçekleştirildi. 169 şüphelinin sonuçlarında kokain ve esrar maddesine rastlandı. Öte yandan, son iki ayda 'torbacı' olarak tabir edilen 400 şüpheli tutuklandı. Bu soruşturma kapsamında halen 32 şüpheli tutuklu bulunuyor. Soruşturma sürüyor."

"Amacımız, üst düzey isimlerine ve uyuşturucuyu ülkeye getirenlere ulaşmaktır"

Bu soruşturmadaki amacımız, üst düzey isimlerine ve uyuşturucuyu ülkeye getirenlere ulaşmaktır. Amacımız ünlüleri hedef almak değildir. Bu kapsamda birçok ülkeyle bağlantı kurduk. 'Uyuşturucu baronu' olarak adlandırılan yerli ve yabancı şüphelileri tespit ettik; bazılarını anlık operasyonlarla yakaladık. Bu durum ülkemiz açısından önemli bir kazanımdır. Çalışmalarımız yalnızca ulusal değil, uluslararası boyutta da sürdürülmektedir.

25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Narkotik suçlar ve uyuşturucu ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında Belçika, Fransa ve Hollanda ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Uyuşturucu ticareti yalnızca üretim ve satıştan ibaret değildir; bu faaliyetten elde edilen parayı taşıyan veya yönlendiren herkes hedef alınmaktadır. Örneğin, görünürde kuyumculuk yapan bir kişinin uyuşturucu ağını yönettiği tespit edilebilmektedir. Uyuşturucu ticaretinin gelirine yönelik operasyonlar bu ağa ciddi zarar veriyor.

"Ünlülerde bu durumun görülmesi toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor"

Bu operasyonlarla, uyuşturucu ticaretinin kullanıcılar dolayısıyla sürdürüldüğünü ortaya koyduk. Kullanıma yönelik cezaların artırılması gerektiğini de göstermiş olduk. Ünlüler, toplumda örnek alınan kişiler; onlarda bu durumun görülmesi, toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor. Operasyonlarımız devam edecek."

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Beldiyelerle ilgili soruşturmalarda incelemeler devam ediyor. İştiraklerin soruşturması da devam ediyor, inceleniyor. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa dosyalarına ilişkin soruşturmaların sonuna geldik. İddianame iki hafta içerisinde hazır olacak."

Uşak belediyesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Ekstra şüpheli tespitlerimiz var. Kuşadası soruşturması aynı şekilde da devam ediyor."

"Her başsavcılık, ülke içinde ya da ülke dışında her türlü soruşturmayı başlatabilir"

İstanbul dışındaki belediyelere yönelik gerçekleşen operasyonların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesinin kamuoyunda tepkiye neden olmasını değerlendiren Başsavcı Fatih Dönmez, şunları söyledi:

"Ceza sistemimizde, suça temas eden ya da suçu duyan savcı, soruşturmayı başlatmakla mükelleftir. Bu tamamen savcının takdirine bağlıdır. Soruşturmayı başlatmasında yasal olarak bir sakınca yoktur. Soruşturmanın sonunda bir karar verilir; bu karar takipsizlik yönünde de olabilir. Delillerin toplandığı soruşturma dosyasıdır."

Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve usulsüzlük tespitinin hangi başsavcılık tarafından yapıldığının ne önemi var? Bu durum, verilecek cezada herhangi bir değişiklik yaratmaz. Adliyemizi ilgilendiren bazı konular elbette vardır. Her başsavcılık, ülke içinde ya da ülke dışında her türlü soruşturmayı başlatabilir. Bu, bizim çok takıldığımız bir konu değildir. Bu konuyu çok önemsemiyoruz."

"Futbolda bahis soruşturmasında tutuklu kalmadı"

Dönmez, futbolda bahis soruşturmalarına ilişkin de "Bahis soruşturmaları kapsamında son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 108 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar PayFix ile başladı. Sporda (futbolda) bahis ve şike soruşturması kapsamında ise toplam 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 56 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Bu dosyada tutuklu şüpheli bulunmuyor. Bu konu sadece futbol değil, diğer alanlara da sıçrayabilir" diye konuştu.

"Kırmızı ve beyaz et ile yaş sebze ve meyve hallerindeki fiyat hareketliliğini mercek altına aldık"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, temel gıda ürünlerindeki fiyat hareketlerine yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin de bilgi verdi. Dönmez, şunları kaydetti:

"TCK 237 madde kapsamında 'fiyatları etkileme suçu' (satıştan kaçınma/stokçuluk) konusunda çeşitli açıklamalar yapıldı. Bu hususlar bizim de dikkatimizi çekti ve bu yöndeki şiküyetler tarafımıza ulaştı. Bu kapsamda soruşturmalar başlattık."

Temel gıda ürünlerine ilişkin, kamuoyunda sıkça dile getirilen 'tarlada 5 lira, pazarda 400 lira' şeklindeki başvurular, resen soruşturma başlatmamıza neden oldu. Hukuka uygun şekilde, bu olağan dışı fiyat hareketlerinin suç teşkil edip etmediğini incelemeye aldık.

Kırmızı ve beyaz et ile yaş sebze ve meyve hallerindeki fiyat hareketliliğini mercek altına aldık. Bu fiyat oluşumlarına sebebiyet veren kişi ve kurumlar ile aracılar başta olmak üzere, tedarik zincirindeki olası hukuka aykırı anlaşmaları da dikkatle inceliyoruz."

Kaynak: ANKA

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih Dönmez, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Davutoğlu’ndan Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum... Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp’a getirildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
Bursa’da genç kızların saç saça kavgası kamerada Bursa'da genç kızların saç saça kavgası kamerada
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
AK Parti Sözücü Çelik’ten Görkem Sevindik’e destek: Bu bir şeref madalyası AK Parti Sözücü Çelik'ten Görkem Sevindik'e destek: Bu bir şeref madalyası
Beton yığınları arasında can pazarı Doğrudan sivilleri hedef aldılar Beton yığınları arasında can pazarı! Doğrudan sivilleri hedef aldılar
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:04
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:59
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:55
Leyla’nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 14:08:07. #.0.4#
