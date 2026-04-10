İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez: "Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa Dosyalarına İlişkin İddianame İki Hafta İçerisinde Hazır Olacak"

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, " Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa dosyalarına ilişkin soruşturmaların sonuna geldik. İddianame iki hafta içerisinde hazır olacak" dedi. "Fiyatları etkileme suçu" (satıştan kaçınma/stokçuluk) konusunda çeşitli soruşturmalar başlatıldığını da açıklayan Dönmez, "Temel gıda ürünlerine ilişkin, kamuoyunda sıkça dile getirilen 'tarlada 5 lira, pazarda 400 lira' şeklindeki başvurular, resen soruşturma başlatmamıza neden oldu. Hukuka uygun şekilde, bu olağan dışı fiyat hareketlerinin suç teşkil edip etmediğini incelemeye aldık. Kırmızı ve beyaz et ile yaş sebze ve meyve hallerindeki fiyat hareketliliğini mercek altına aldık. Bu fiyat oluşumlarına sebebiyet veren kişi ve kurumlar ile aracılar başta olmak üzere, tedarik zincirindeki olası hukuka aykırı anlaşmaları da dikkatle inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adliyede görevli muhabirlerle bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, suç örgütleri ve sokak çetelerine ilişkin soruşturma ve davalarla ilgili bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Görevimiz, bu suç örgütlerini ne kadar minimize edersek çocuklarımızı o kadar koruyabilmektir. Bu örgütler için reklam yapmak önemli olduğu için haberlerde örgüt isimlerinin öne çıkarılmaması gerekir. Barış Boyun örgütüne yönelik 305 şüpheli hakkında dava açıldığını bildirmiştik. Ayrıca 87 şüpheli hakkında bir dava daha açıldı ve bu iki dosya birleştirildi. Örgüt liderinin iade süreci devam ediyor."

Örgüt liderinin İtalya'daki eylemlerine ilişkin ses kayıtlarına ulaştık. Bu eylemlerin buradaki bağlantılarını araştırıyoruz. Bu kapsamda 129 eylem daha tespit edildi ve 304 şüpheli hakkında yeni dava açıldı. Örgütün yeniden yapılanmaya çalıştığı anlaşılınca, 28 eyleme ilişkin 67 şüpheli hakkında da kamu davası açıldı.

Daltonlar ile ilgili olarak bugüne kadar toplam 106'sı tutuklu olmak üzere 181 kişi hakkında dava açıldı. Toplamda 289 şüpheli hakkında işlem yapıldı; bunların 172'si tutuklu. Soruşturma devam ediyor."

"Son iki ayda 400 torbacı tutuklandı"

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması hakkında da verileri paylaşan Dönmez, şunları söyledi:

"Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 219'u hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) işlemleri gerçekleştirildi. 169 şüphelinin sonuçlarında kokain ve esrar maddesine rastlandı. Öte yandan, son iki ayda 'torbacı' olarak tabir edilen 400 şüpheli tutuklandı. Bu soruşturma kapsamında halen 32 şüpheli tutuklu bulunuyor. Soruşturma sürüyor."

"Amacımız, üst düzey isimlerine ve uyuşturucuyu ülkeye getirenlere ulaşmaktır"

Bu soruşturmadaki amacımız, üst düzey isimlerine ve uyuşturucuyu ülkeye getirenlere ulaşmaktır. Amacımız ünlüleri hedef almak değildir. Bu kapsamda birçok ülkeyle bağlantı kurduk. 'Uyuşturucu baronu' olarak adlandırılan yerli ve yabancı şüphelileri tespit ettik; bazılarını anlık operasyonlarla yakaladık. Bu durum ülkemiz açısından önemli bir kazanımdır. Çalışmalarımız yalnızca ulusal değil, uluslararası boyutta da sürdürülmektedir.

25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Narkotik suçlar ve uyuşturucu ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında Belçika, Fransa ve Hollanda ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Uyuşturucu ticareti yalnızca üretim ve satıştan ibaret değildir; bu faaliyetten elde edilen parayı taşıyan veya yönlendiren herkes hedef alınmaktadır. Örneğin, görünürde kuyumculuk yapan bir kişinin uyuşturucu ağını yönettiği tespit edilebilmektedir. Uyuşturucu ticaretinin gelirine yönelik operasyonlar bu ağa ciddi zarar veriyor.

"Ünlülerde bu durumun görülmesi toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor"

Bu operasyonlarla, uyuşturucu ticaretinin kullanıcılar dolayısıyla sürdürüldüğünü ortaya koyduk. Kullanıma yönelik cezaların artırılması gerektiğini de göstermiş olduk. Ünlüler, toplumda örnek alınan kişiler; onlarda bu durumun görülmesi, toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor. Operasyonlarımız devam edecek."

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Beldiyelerle ilgili soruşturmalarda incelemeler devam ediyor. İştiraklerin soruşturması da devam ediyor, inceleniyor. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa dosyalarına ilişkin soruşturmaların sonuna geldik. İddianame iki hafta içerisinde hazır olacak."

Uşak belediyesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Ekstra şüpheli tespitlerimiz var. Kuşadası soruşturması aynı şekilde da devam ediyor."

"Her başsavcılık, ülke içinde ya da ülke dışında her türlü soruşturmayı başlatabilir"

İstanbul dışındaki belediyelere yönelik gerçekleşen operasyonların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesinin kamuoyunda tepkiye neden olmasını değerlendiren Başsavcı Fatih Dönmez, şunları söyledi:

"Ceza sistemimizde, suça temas eden ya da suçu duyan savcı, soruşturmayı başlatmakla mükelleftir. Bu tamamen savcının takdirine bağlıdır. Soruşturmayı başlatmasında yasal olarak bir sakınca yoktur. Soruşturmanın sonunda bir karar verilir; bu karar takipsizlik yönünde de olabilir. Delillerin toplandığı soruşturma dosyasıdır."

Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve usulsüzlük tespitinin hangi başsavcılık tarafından yapıldığının ne önemi var? Bu durum, verilecek cezada herhangi bir değişiklik yaratmaz. Adliyemizi ilgilendiren bazı konular elbette vardır. Her başsavcılık, ülke içinde ya da ülke dışında her türlü soruşturmayı başlatabilir. Bu, bizim çok takıldığımız bir konu değildir. Bu konuyu çok önemsemiyoruz."

"Futbolda bahis soruşturmasında tutuklu kalmadı"

Dönmez, futbolda bahis soruşturmalarına ilişkin de "Bahis soruşturmaları kapsamında son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 108 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar PayFix ile başladı. Sporda (futbolda) bahis ve şike soruşturması kapsamında ise toplam 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 56 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Bu dosyada tutuklu şüpheli bulunmuyor. Bu konu sadece futbol değil, diğer alanlara da sıçrayabilir" diye konuştu.

"Kırmızı ve beyaz et ile yaş sebze ve meyve hallerindeki fiyat hareketliliğini mercek altına aldık"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, temel gıda ürünlerindeki fiyat hareketlerine yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin de bilgi verdi. Dönmez, şunları kaydetti:

"TCK 237 madde kapsamında 'fiyatları etkileme suçu' (satıştan kaçınma/stokçuluk) konusunda çeşitli açıklamalar yapıldı. Bu hususlar bizim de dikkatimizi çekti ve bu yöndeki şiküyetler tarafımıza ulaştı. Bu kapsamda soruşturmalar başlattık."

Temel gıda ürünlerine ilişkin, kamuoyunda sıkça dile getirilen 'tarlada 5 lira, pazarda 400 lira' şeklindeki başvurular, resen soruşturma başlatmamıza neden oldu. Hukuka uygun şekilde, bu olağan dışı fiyat hareketlerinin suç teşkil edip etmediğini incelemeye aldık.

Kırmızı ve beyaz et ile yaş sebze ve meyve hallerindeki fiyat hareketliliğini mercek altına aldık. Bu fiyat oluşumlarına sebebiyet veren kişi ve kurumlar ile aracılar başta olmak üzere, tedarik zincirindeki olası hukuka aykırı anlaşmaları da dikkatle inceliyoruz."