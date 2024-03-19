EDDA SÖNMEZ
İstanbul'un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lira olan koruma altındaki yaban hayvanlarına ait yüzlerce tahnite el konuldu. Aralarında geyik, Amerika antilobu, bizon, jaguar, boz ayı, timsah ve kutup ayısı, aslan, maymun ile dağ keçisinin de bulunduğu dondurulmuş hayvanlarla ilgili profesyonel avcı A.Ü gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, öldürülmüş yaban hayvanlarının dolgusunu süs eşyası olarak sergileyen ve bunun ticaretini yapan bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İstanbul'un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, dün gerçekleştirdikleri baskında, yaban hayvanlarına ait 405 parçadan oluşan işlenmiş süs eşyası ve tahnit ele geçirdi. Operasyonda şüpheli A.Ü gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lirayı bulan aralarında geyik, Amerika antilobu, bizon, jaguar, boz ayı, timsah ve kutup ayısı, aslan, maymun ile dağ keçisi tahnitinin de bulunduğu çeşitli türde yüzlerce dolgu hayvan tahniti ele geçirildi. Ele geçirilen dondurulmuş hayvanlar ve diğer malzemelerin Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
Ele geçirilen yaban hayvanlarına ait 405 parçadan oluşan işlenmiş süs eşyası ve tahnitler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde basına gösterildi. Konu ilgili yakalanan şüpheli A.Ü hakkında ise "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından işlemlerin devam ettiği belirtildi.
/////////////////////////
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 75 Milyon Liralık Yaban Hayvanı Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilinden indiği esnada husumetlisinin tabancalı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinde tabancayı bırakıp kaçarken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 boş mermi kovanı bulundu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs geyiğe çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremlerin öğrenciler üzerindeki etkisini azaltmak ve yetenekli çocukları keşfetmek amacıyla ses yarışması düzenledi. Yarışmanın ilçe finalleri başladı ve birinci seçilen öğrenciler il finalinde yarışacak. Yarışmada öğrenciler türküler seslendirirken öğretmenleri de sazlarıyla eşlik ediyor. Yarışmanın amacı, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve depremlerin verdiği stresi atmak olarak belirtildi.
43 yıldır Gomalak ustalığı yapan Ayhan Kaymak, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ve gençlere öğretmek istediğini belirtti. Gomalak, antik ürünlerin yenilenmesinde kullanılan bir yöntemdir ve ustalarının sayısı her geçen gün azalmaktadır. Ayhan Kaymak, mesleğini gençlere öğreteceği bir atölye kurmayı hedeflemektedir.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Taşkent Caddesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Karabük'e hizmet etme sözü verdi. Programa AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ücretsiz spor okullarında eğitim gören Cimnastik Kulübü öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Cimnastik Müsabakalarında derece elde etti. Köşkler Spor Salonunda düzenlenen müsabakada, DBB sporcuları Emel Eslem Turgut birinci, Azra Neva Zengin üçüncü ve Hevin Rojvina Kurçak dördüncü oldu.
Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerinin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önünde oturma eylemi başlatacak.
Esenyurt Belediyesi ekipleri, parklarda yenileme ve bakım çalışmaları yaparak, parkları temiz ve modern bir görünüme kavuşturuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?