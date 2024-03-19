İstanbul'da 75 Milyon Liralık Yaban Hayvanı Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da 75 Milyon Liralık Yaban Hayvanı Kaçakçılığı Operasyonu

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İstanbul'un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lira olan koruma altındaki yaban hayvanlarına ait yüzlerce tahnite el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.

19.03.2024 11:45  Güncelleme: 11:57
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EDDA SÖNMEZ

İstanbul'un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lira olan koruma altındaki yaban hayvanlarına ait yüzlerce tahnite el konuldu. Aralarında geyik, Amerika antilobu, bizon, jaguar, boz ayı, timsah ve kutup ayısı, aslan, maymun ile dağ keçisinin de bulunduğu dondurulmuş hayvanlarla ilgili profesyonel avcı A.Ü gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, öldürülmüş yaban hayvanlarının dolgusunu süs eşyası olarak sergileyen ve bunun ticaretini yapan bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İstanbul'un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, dün gerçekleştirdikleri baskında, yaban hayvanlarına ait 405 parçadan oluşan işlenmiş süs eşyası ve tahnit ele geçirdi. Operasyonda şüpheli A.Ü gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lirayı bulan aralarında geyik, Amerika antilobu, bizon, jaguar, boz ayı, timsah ve kutup ayısı, aslan, maymun ile dağ keçisi tahnitinin de bulunduğu çeşitli türde yüzlerce dolgu hayvan tahniti ele geçirildi. Ele geçirilen dondurulmuş hayvanlar ve diğer malzemelerin Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Ele geçirilen yaban hayvanlarına ait 405 parçadan oluşan işlenmiş süs eşyası ve tahnitler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde basına gösterildi. Konu ilgili yakalanan şüpheli A.Ü hakkında ise "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

  • OPERASYON GÖRÜNTÜSÜ
  • VATAN YERLEŞKESİ SERGİ GÖRÜNTÜSÜ

İstanbul\'da 75 Milyon Liralık Yaban Hayvanı Kaçakçılığı Operasyonu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 75 Milyon Liralık Yaban Hayvanı Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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