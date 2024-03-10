İstanbul'da AK Parti'ye katılan 1000 yeni üye için rozet takma töreni yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da AK Parti'ye katılan 1000 yeni üye için rozet takma töreni yapıldı

İstanbul\'da AK Parti\'ye katılan 1000 yeni üye için rozet takma töreni yapıldı

İstanbul'da farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılan yaklaşık 1000 yeni üye için rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi amaçladıklarını belirtti. Kabaktepe, yerel seçimlerin İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacağını vurguladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'a desteklerin önemine değinildi ve yeni üyelere rozet takıldı.

10.03.2024 17:20
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İstanbul'da farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılan yaklaşık 1000 yeni üye için rozet takma töreni yapıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törende konuşan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği doğrultuda Türkiye ortak paydasında, kimseyi ötekileştirmeden Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeyi temel amaç edindiklerini söyledi.

Bu amaca katkı sağlamak isteyen, farklı partilerde siyaset yapmış yeni katılımcılara teşekkür eden Kabaktepe, 31 Mart'taki yerel seçimlerin İstanbul'u "Türkiye Yüzyılı"na hazırlayacak bir seçim olacağını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un bu şehre en büyük katkıyı vereceği inandığını dile getiren Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler seçimine gidiyoruz. İlçelerimizin ve büyükşehrimizin başkanını seçeceğiz ama şunu da biliyoruz: Her adayın oturduğu zeminin ve siyaset ortamının yönetim tarzına getirdiği davranış biçimleri var. İşte 'İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemi' dediğimiz, 'eser ve hizmet siyasetinden yoksun' dediğimiz, Murat Kurum Başkan'la dünyanın göz bebeği olan İstanbul'un yeniden hak ettiği konuma ulaşması noktasındaki verdiğiniz desteklere şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye ortak paydasında yürürken farklı siyasi partilerden bugün il binamıza gelip partimize katılarak daha çok güç kattınız. Ailemizi güçlendirdiniz. 31 Mart'ta kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Sizin bu gelişinizle tam olan inancımız daha da kuvvetlendi, daha da güç buldu."

"Gayemiz Murat Kurum'a desteklerimizi açıklamaktır"

Yeni katılımcıları temsilen konuşan Binnur Karadağlı, çile ve ızdıraplarla dolu 5 yılın ardından İstanbul'un muradına ermesini istediklerini söyledi.

Karadağlı, "Burada toplanma gayemiz, İBB Başkan adayımız Sayın Murat Kurum'a desteklerimizi açıklamaktır. Sizlerin de katkılarıyla inşallah İstanbul yeniden huzurlu günlere kavuşacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ile Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ile Kabaktepe tarafından partiye yeni katılan üyelere rozet takıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da AK Parti'ye katılan 1000 yeni üye için rozet takma töreni yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da AK Parti'ye katılan 1000 yeni üye için rozet takma töreni yapıldı - Son Dakika
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