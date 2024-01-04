İstanbul\'da Belediye Başkanları Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı ilçe belediye başkanları Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Belediye başkanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha Gayret", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz Duman", "çevre ve yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Kuraklık Köprüsü" fotoğraflarını beğendi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'a gittiğini belirten Aydıner, seçtiği fotoğrafın afet bölgesinde gördüğü birlik ve dayanışmayı yansıttığını söyledi.

Aydıner, "çevre ve yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafın ise betonlaşmanın yoğun olduğu Bayrampaşa'da eski "Pancar Motor" arazisine yaptıkları Millet Bahçesi projesini hatırlattığını dile getirdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz Duman" isimli fotoğrafında yıkıntı arasında bir haykırış bulunduğuna dikkati çeken Aydıner, "Bu fotoğrafa baktığınız zaman ağlamamak elde değil. Bir kadın yıkık binaların arasında. Belki o binanın altında eşi var, çocukları var, bütün akrabaları var. Kendisi bir çaresizlik içerisinde orada İsrail'e öyle bir beddua ediyor ki o beddua inşallah tutacaktır. O çektiği acıyı ve ızdırabı ortaya koyan bir resim olduğu için ben bu Gazze'deki fotoğrafı seçtim." değerlendirmesini yaptı.

Türkmen, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğaz'da Bir Dev", "spor" kategorisinde Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları", "çevre ve yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar Arasında" fotoğrafını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş Geldin", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" isimli fotoğrafını beğenen Türkmen, bir yılın geride kaldığını söyledi.

Türkmen, Anadolu Ajansının bu güzel faaliyetini her yıl yaptığını belirterek kendisinin de Üsküdar'dan dolayı fotoğrafa ilgisinin olduğunu belirtti.

Manzara fotoğrafları çekmeyi sevdiğini ifade eden Türkmen, şöyle devam etti:

"Genelde manzara fotoğrafları çok ilgimi çeker. Yani doğal bir ortamı görmek, o doğallığı fotoğrafta yaşamak insana ayrı bir huzur veriyor. Kültürel değerlerimizin, bir tarihi eserin doğayla uyumu, o da çok ilgimizi çeken bir fotoğraf karesi olarak düşünüyorum. Anadolu Ajansının da bu çalışmasını her zaman takdirle karşılıyorum. Tebrik ediyorum. Bu yarışmanın sonuçları açıklanacak. Bakalım bizim seçtiklerimiz dereceye girer mi? Ben de büyük bir heyecanla sonucu bekliyorum."

"Deprem: Umut" kategorisinde "Hoş Geldin" isimli fotoğrafın çok anlamlı olduğunu vurgulayan Türkmen, "Burada hayata dönen bir gencimiz var. Mutlu ve depremden kurtulmuş. Ondan daha çok kurtaranlar da mutlu görülüyor. Bu çocuğu kurtaran ekip de genci hayata döndürmenin, hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bu bana çok anlamlı geldi." dedi.

Türkmen, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki "Çaresizlik" isimli fotoğrafın Gazze'deki durumu anlattığını belirtti.

Fotoğraftaki kişilerin muhtemelen baba ile oğlu olduğunu anlatan Türkmen, "Bir babanın çocuğu ölmüş, perişanlık var. Çocuk ölmüş, baba bitkin, bir hastane ortamı. Gazze'de ölenler için de çaresizlik, hayatta kalanlar için de çaresizlik. Çok acı bir durum. Sözüm ona modern dünyanın gözü önünde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırımın acı bir tablosu maalesef." diye konuştu.

Yazıcı: "AA'nın ne kadar kıymetli olduğunu Gazze'de de gördük. İyi ki Anadolu Ajansı var"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "haber" kategorisinde" Bestami Bodruk'un "Nükleer Pin Pon", spor dalında Fatemeh Bahremi'nin "Engel Tanımayan", "çevre ve yaşam" kategorisinde Ahmed ABD Alkawey'in "Masum Teknoloji" fotoğraflarını seçti.

Yazıcı, AA'nın nitelikli haber sağlayan bir kuruluş olduğunu belirterek "Bu kuruluşumuzdan almış olduğumuz bilgilerden, haberlerden dolayı bütün çalışanlarınıza teşekkür ediyorum." dedi.

Fotoğrafların seçiminde zorlandığını anlatan Yazıcı, "Gazze: Kanıt", "Deprem: Umut" ile "çevre ve yaşam" kategorilerinin hayatı kapsadığını söyledi.

Yazıcı, insanların geleceğe bakışı, sanat, spor ve haber açısından en iyi karelerin yakalanmasının çok kıymetli olduğuna değinerek "Medyayı biz dördüncü kuvvet olarak biliyoruz, dördüncü kuvvetin haber verirken en iyi kareleri yakalamasını iyi bir beceri olarak görüyorum. Bu konuda yarışılması da bence bu işi daha güzele götürecektir." diye konuştu.

Gazze'deki umudun kendisini çok etkilediğini aktaran Yazıcı, anne ve çocukların gözyaşı dökmesinin ve ölmesinin insanda derin izler bıraktığını kaydetti.

Anadolu Ajansının kendileri için çok kıymetle bilgiler verdiğini vurgulayan Yazıcı, "AA, Gazze konusunda, ulusal değil uluslararası medyanın küçümser bilgiler vermesine karşın, dünyaya haber vererek muhteşem bir iş başarmıştır. AA'nın ne kadar kıymetli olduğunu Gazze'de de gördük. İyi ki Anadolu Ajansı var." ifadelerini kullandı.