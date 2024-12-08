İstanbul'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi

İstanbul\'da "Bir ve Birlikte Hilal\'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi

MHP İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" bölge istişare toplantısı düzenlendi.

08.12.2024 22:48
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MHP İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" bölge istişare toplantısı düzenlendi.

MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Bakırköy'de bir otelde düzenlediği bölge istişare toplantısına, Kocaeli ve Yalova'dan parti teşkilatları katıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, toplantıda, Devlet Bahçeli'nin, Türkiye'nin etrafındaki tehditler ve oyunlar karşısında ortaya koyduğu vizyonun, birilerinin konfor alanı olan ezberlerini altüst ettiğini söyledi.

"Türk milliyetçiliği, ülkesinin ve dünyanın meseleleri karşısında bir suskunluğun ve çaresizliğin adresi değildir" diyen Adan, şöyle devam etti:

"Sayın liderimizin (Devlet Bahçeli) de defaatle ifade ettikleri gibi var olan her meseleye karşı söyleyecek sözü, verecek cevabı ve çözümü ortaya koyacak iradesi vardır. Birilerinin sırf seçim kazanmak uğruna karartmak, türlü hile ve propaganda teknikleriyle saptırmak istemesine rağmen Türkiye ekonomisi, sıkıntılı zamanları aşarak yeni ve kudretli bir geleceğe yol açmıştır."

Adan, Türkiye'nin önündeki meseleler karşısında elini kolunu bağlayıp, kaderine boyun eğen bir ülke olduğunu düşünenlerin, ortaya konan cesur ve akılcı hamleler karşısında şaşkınlığının ibret verici olduğunu aktardı.

Milli değerlerden taviz vermeden yola devam edilmesinin önemli olduğunun altını çiten Adan, yollarını tıkamak isteyenleri, tecrübeleriyle tarihin dışına atmaları gerektiğini belirtti.

Adan, Türk milletinin teröre, onun arkasındaki güçlere sabrının ve tahammülünün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim önerimiz kardeşliktir. Terörün taleplerini, malum yapılarını lağvetmek, bir elinde silah, ötekinde siyaset olduğunu söyleyenlerin oyununu bozmaktır. Liderimiz Devlet Bahçeli bu oyunu bozacak tarihi bir hamle yapmış, Kürt kardeşlerimizle terör örgütü arasında açık ve aşılmaz bir mesafe koymuştur. Terörün beli kırılacak, kardeşlerimiz emperyalist odakların insafına ve gölgesine bırakılmayacaktır."

"Türkiye'de 85 milyon Türk vatandaşı kardeştir, birdir, beraberdir diyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de günlerdir MHP'nin konuşulduğunu ve konuşulmaya devam edileceğini vurgulayarak, çıkarılan dedikodularla mücadele edeceklerini ancak içinde dedikodu olmayacağını söyledi.

Yönter, şöyle devam etti:

" Suriye'de yaşananları görüyorsunuz değil mi? Sınırlarımızın hemen mücavir alanlarında yeni bir dünya kuruluyor. 3-5 kişiyi alan, 3-5 silah bulan örgüt oluyor, bir yerleri ele geçiriyor. Taş üstünde taş kalmadı. Suriye'nin delik deşik edilmedik bir tarafı bırakılmadı. Suriye, egemenlik açısından, insan varlığı açısından ve ülkesel açısından bitmiş, tükenmiş, iflas etmiş bir devletti. Zoraki yaşatılıyordu, entübe edilmişti."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti ile İmralı arasında görüşme yapılması konusunda yaptığı konuşmayı hatırlatan Yönter, "Maksadımız terörün bitirilmesi. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın huzurlu olması. Ne dedi Genel Başkan'ımız? 'Huzur içinde, terörsüz Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız arkadaşlar.' Başka bir niyet yok, başka bir maksat yok." ifadelerini kullandı.

Yönter, Suriye'deki kaotik durumdan, jeopolitik sorunlardan politik, ekonomik, diplomatik açmazlardan kurtulabilmenin yegane yolunun, milletine inanmış lider ve kadrosuyla olacağını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nda toplum olarak kenetlenerek birlik olunması gerektiğini vurgulayan Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 85 milyon Türk vatandaşı kardeştir, birdir, beraberdir diyoruz. Kürtler bizim canımız. Kürt kardeşlerimizle uzun yıllar MHP'nin arasını açmak için envaiçeşit oyun oynandı. İftiralar atıldı. Kim attı bu iftirayı? PKK'nın siyasi acentesi. Kim attı? Emperyalizm. Kim attı? Türk ve Kürt düşmanları, Türkiye düşmanları. Bizi burada meşgul etmek istediler. Biz meşgul oldukça sömürge hedefleri icra edilecekti. Biz meşgul oldukça daha fazla alana hakim olacaklardı, daha fazla yeri sömüreceklerdi."

"Geleceği Cumhur İttifakı inşa edecek"

Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu görüşlerin, MHP'nin görüşü olduğunu vurgulayan Yönter, şunları kaydetti:

" Milliyetçi Hareket Partisi'nde çatlak ses yoktur. Herkes liderimizi zaten anlamıştır. Hep beraber el ele, omuz omuza, yürek yüreğe, akıl akıla vererek sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aramızda nifak saçmaya ya da farklı şeyler aramaya çalışanların çırpınışları beyhude hevesleri de kursaklarında kalacak. Geleceği, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan inşa edecek. Geleceği Cumhur İttifakı inşa edecek."

İzzet Ulvi Yönter, şöyle konuştu:

"Bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok, onlar bizim canımız. Ben ne kadar Türk'sem onlar da o kadar Türk, onlar ne kadar Kürt'se ben de o kadar Kürt'üm. Türk'ü kabul etmeyen Kürt, Kürt'ü de kabul etmeyen Türk olmaz. Biz birlikte olursak Suriye'deki senaryo, Irak'taki senaryo, Libya'daki senaryo asla tezahür edemez. Gazze'nin, Libya'nın halini gördünüz. Yakıp yıktılar. Suriye'nin, Irak'ın halini gördünüz. Fiilen 3'e bölünmüş bir Irak var. Fiilen 3-4'e bölünmüş bir Suriye var. Türkiye'de mi bölünsün? Ayrılalım mı? Birbirimize mi düşelim?"

Devlet Bahçeli'nin fedakarlık yaparak geleceği güvence altına almak için elini taşın altına koyduğunu ifade eden Yönter, aralarında sorun olmadığını, birlik ve beraberlik içinde davalarının ve liderlerinin yanında olduklarını belirtti.

Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ile partinin MYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, İstanbul, Kocaeli, Yalova il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları' düzenlendi - Son Dakika

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