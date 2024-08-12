İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler - Son Dakika
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İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

12.08.2024 11:10
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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 12-18 Ağustos'ta Erman Bostan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Cadı" filmi izleyiciyle buluşacak.

Çocuklara özel "Ritim Atölyesi", "Mini Bale Atölyesi", "Drama Atölyesi" ve "Piyano Kaşifleri" başlıklı atölyeler 17-18 Ağustos'ta AKM'de düzenlenecek.

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol bugün Maximum Uniq Açıkhava'da stand up gösterisi yapacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde yarın ve 14 Ağustos'ta "Fosforlu Cevriye", 16 Ağustos'ta "İki Efendinin Uşağı", 17 Ağustos'ta ise "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyunları sahnelenecek.

Konserler

Maximum Uniq Açıkhava'da 14 Ağustos'ta Hauser, 16 Ağustos'ta Gazapizm, 17 Ağustos'ta Selda Bağcan, 18 Ağustos'ta ise Semicenk konser verecek.

Amerikalı grup "Nation of Language" Türkiye'de ilk kez sahne alacak. Topluluk, yarın Blind İstanbul'da sahne alacak.

Sertab Erener, 17 Ağustos'ta Btc Türk Vadi Açık Hava'da sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Cem Adrian 18 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

Festival Park Yenikapı'da gerçekleşen İstanbul Festivali'nde, bugün Lvbel C5, Jason Derulo ve Burak Yeter, yarın Yıldız Tilbe, 14 Ağustos'ta M Lisa ve Motive sahne alacak. Festivalde 15 Ağustos'ta Emircan İğrek ve Sertab Erener, 16 Ağustos'ta "Dolu Kadehi Ters Tut" ve Can Ozan, 17 Ağustos'ta "Pinhani" ve "Yayla Trio" sanatseverlerle buluşacak. Festivalin son günü olan 18 Ağustos'ta ise Melike Şahin konser verecek.

Devam eden sergiler

Filistin direnişinin, sanatın etkili gücüyle anlatıldığı "Zafer Bizimdir" sergisi, bugünden itibaren AKM Kültür Sokağında ziyaret edilebilecek. Sergideki eserlerde, sanatçı Muhammed Emin Albayrak'ın tasarımları ile Filistinli şair Mahmut Derviş'in şiirleri buluşuyor.

İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek" başlıklı sergi, Yerebatan Sarnıcı'nda ziyaret edilebiliyor.

"Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapının tarihinde ilk kez görülebildiği Yıldız Sarayı da 1 Eylül'e kadar, pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak gezilebilecek.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm'ün üstlendiği "Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

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