İstanbul\'da Çin Temalı Yayıncılık Buluşması

İSTANBUL, 26 Şubat (Xinhua) -- Bu yıl Çin'in "odak ülke" olduğu 10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
Çin'e ayrılan bölüm, çok farklı yelpazedeki Çince kitaplarla ziyaretçilerin ilgisini çekerken çeşitli Çinli yayınevlerinin temsilcileri kitap koleksiyonlarını sergileme ve toplantılar yaparak işbirliğini artırma fırsatı buldu.
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