İstanbul\'da Cumhuriyet Bayramı\'nda Kemeraltı Caddesi\'ndeki bayraklar havadan görüntülendi

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nda Kemeraltı Caddesi'ndeki bayraklar havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da caddeler Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Tophane boyunca uzanan Kemeraltı Caddesi'ne asılan bayrak ve posterler dronla havadan görüntülendi.
İSTANBUL'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan caddeler havadan görüntülendi.
Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü İstanbul'da çeşitli programlarla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Tophane boyunca uzanan Kemeraltı Caddesi'ne asılan bayrak ve posterler dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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