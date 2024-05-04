İstanbul'da motosikletli saldırılarla gündeme gelen 'Daltonlar' çetesine operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da motosikletli saldırılarla gündeme gelen 'Daltonlar' çetesine operasyon: 14 gözaltı

Geniş Video İzle

İstanbul'da motosikletli saldırılarla adını duyuran 'Daltonlar' çetesine yönelik operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Çete liderlerinden Beratcan Gökdemir'in yurt dışında olduğu belirtildi.

04.05.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'da motosikletli saldırılarla gündeme gelen "Daltonlar" isimli çeteye operasyon düzenlendi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Çete son olarak Esenyurt'ta üst üste gerçekleşen iş yeri kurşunlamalarla adını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, "Daltonlar" isimli suç örgütüne yönelik operasyon İstanbul'un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde yapıldı ve 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında "kasten ödürmeye teşebbüs", "iş yeri kurşunlama", "kişileri hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul'da motosikletli saldırılarla adını duyuran çetenin liderliğini yaptığı ileri sürülen isimlerden Beratcan Gökdemir'in yurt dışında yaşadığı bildirildi. "Barış Boyun çetesinin silahlı kanadı" diye de nitelenen "Daltonlar"ın diğer önemli ismi Bahadır Akdağ. Akdağ da geçen yıl Haliç Köprüsü üzerinde "Anucur çetesi" lideri Halil Ay'a motosikletlerle gerçekleştirilen saldırıda Cumali Aslan'ın öldürülmesinden cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Operasyon, İstanbul, Güvenlik, İstanbul, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da motosikletli saldırılarla gündeme gelen 'Daltonlar' çetesine operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:15 Kağıthane’de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu Kağıthane'de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 11:11:49. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da motosikletli saldırılarla gündeme gelen 'Daltonlar' çetesine operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement