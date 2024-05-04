İstanbul'da motosikletli saldırılarla gündeme gelen 'Daltonlar' çetesine operasyon: 14 gözaltı

Güncel

Ezel kadrosu yıllar sonra bir arada

(İSTANBUL) - İstanbul'da motosikletli saldırılarla gündeme gelen "Daltonlar" isimli çeteye operasyon düzenlendi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Çete son olarak Esenyurt'ta üst üste gerçekleşen iş yeri kurşunlamalarla adını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, "Daltonlar" isimli suç örgütüne yönelik operasyon İstanbul'un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde yapıldı ve 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında "kasten ödürmeye teşebbüs", "iş yeri kurşunlama", "kişileri hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul'da motosikletli saldırılarla adını duyuran çetenin liderliğini yaptığı ileri sürülen isimlerden Beratcan Gökdemir'in yurt dışında yaşadığı bildirildi. "Barış Boyun çetesinin silahlı kanadı" diye de nitelenen "Daltonlar"ın diğer önemli ismi Bahadır Akdağ. Akdağ da geçen yıl Haliç Köprüsü üzerinde "Anucur çetesi" lideri Halil Ay'a motosikletlerle gerçekleştirilen saldırıda Cumali Aslan'ın öldürülmesinden cezaevinde bulunuyor.