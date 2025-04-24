İstanbul'da Deprem Sonrası Artçı Sarsıntılar Azaldı - Son Dakika
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İstanbul'da Deprem Sonrası Artçı Sarsıntılar Azaldı

İstanbul\'da Deprem Sonrası Artçı Sarsıntılar Azaldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların azaldığını duyurdu.

24.04.2025 21:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından son 12 saatlik dilimde 4'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşanmadığını belirterek, "Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir." dedi.

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 5,9 olmak üzere, 4 ve üzeri 8 artçı deprem kaydedildiğini söyledi.

AFAD Deprem Bilim Kurulunun yaptığı değerlendirmeye göre bu artçıların 7'sinin depremden sonraki ilk 4 saatte olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Son 12 saatlik dilimde 4'ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAM) tüm afet gruplarının temsilcileriyle birlikte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü aktaran Yerlikaya, saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların değerlendirilmeye devam edildiğini anlattı.

Merkeze gelen çağrı sayılarını paylaşan Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 16 bin 793 çağrı geldi. Bunlardan 997'si 'depremle ilgili acil yardım' talebiydi. Bu da gösteriyor ki gelen çağrılarda büyük azalma mevcut." dedi.

Çalışmalara destek vermek üzere akredite sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) birlikte toplam 903 araç ve 11 bin 481 personelin görev aldığını ifade eden Yerlikaya, barınma ile ilgili olarak 27 lojistik depo ve 54 cep deposunun aktif olduğunu belirtti.

Dün gece 101 bin vatandaşın barınma ihtiyacının cami, okul, yurt ve sosyal tesislerde karşılandığını hatırlatan Yerlikaya, bugün de talepleri olması halinde vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceğini dile getirdi.

Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet'ten saat 18.00 itibarıyla aldıkları bilgilere göre, acil toplanma alanlarında, parklarda bulunan vatandaşların sayısının düne göre büyük oranda azaldığını ifade etti.

Türk Kızılay koordinasyonunda belediye ve STK'lerle birlikte beslenmeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, bugün de 348 noktada ikramların süreceğini söyledi.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Yerlikaya, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını ve risklerin titizlikle değerlendirildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Deprem Sonrası Artçı Sarsıntılar Azaldı - Son Dakika

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