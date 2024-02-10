İstanbul'da Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

İstanbul\'da Doktorlar İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Fatih'teki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan hekimler, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüdü. İsrail'in Filistin'de yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek soykırımdan başka hiç bir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda devam ettiğini söyleyen doktor Hamza Ayaz, İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteğinin artarak sürdüğünü belirtti.

10.02.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Fatih'teki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan hekimler, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan doktor Hamza Ayaz, İsrail'in Filistin'de yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek soykırımdan başka hiç bir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda devam ettiğini söyledi.

İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteğinin artarak sürdüğünü belirten Ayaz, "Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor." dedi.

Ayaz, su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail'in, bunları tüm dünyanın gözü önünde yaptığını aktardı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:03:02. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Doktorlar İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement