İstanbul'da Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı

İstanbul\'da Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TOGEM-DER arasında yapılan protokolle eğitimde fırsat eşitliği hedefleniyor. Protokol, öğretmen eğitimi, okul öncesi eğitim ve dijital bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda çeşitli projeleri kapsıyor.

31.01.2025 17:20  Güncelleme: 17:26
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İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (TOGEM-DER) arasında eğitim alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün desteğiyle yürürlüğe giren protokol, TOGEM-DER Merkezi'nde düzenlenen törenle taraflarca imza altına alındı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen iş birliğinin, İstanbul genelinde birçok öğrenci ve öğretmene katkı sağlaması bekleniyor.

TOGEM-DER'in genel merkezinde imzalanan protokol kapsamında, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimi, ekran bağımlılığıyla mücadele ve doğayla iç içe eğitim modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çeşitli projeler hayata geçirilecek.

Protokol, 7 sayfa ve 15 maddeden oluşan bir çerçeveyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOGEM-DER'in iş birliği çerçevesinde yürüteceği faaliyetleri ve sorumlulukları içeriyor. İstanbul Valiliği'nin desteğiyle ile yürürlüğe giren protokol kapsamında, öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projeleri, öğretmen eğitimleri, yazı ve yazarlık atölyeleri ile doğa temelli öğrenme programları hayata geçirilecek.

VALİ GÜL: EĞİTİMDE KÜLTÜRÜN OLUŞMASI İÇİN ZAMAN VE EMEK GEREKİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, eğitimin sadece fiziki koşullarla değil, toplumsal kültürle de desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Dünyanın en güzel okulunu yapsanız, en iyi şartlarda öğretmenleri yetiştirseniz ve en iyi imkanlarla velileri donatsanız bile, kültürün oluşması için bir zaman ve emek gerekiyor. İşte burada sivil toplum kuruluşlarının desteği büyük önem taşıyor. Yapılan çalışmalar, eğitimin her alanında devletimizin ve milletimizin yükünü ciddi anlamda hafifletiyor. Bu iş birliğiyle eğitime önemli katkılar sağlanacağına inanıyorum."

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE VE DOĞA TEMELLİ ÖĞRENME MODELLERİNE VURGU

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunacak projelerin önemine değinerek, "Bir öğretmene dokunduğumuzda, binlerce eve ve öğrenciye dokunmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların dijital bağımlılıktan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Yentür, doğa temelli öğrenme modelleriyle çocukların gelişimine katkı sunulacağını belirten Doç. Dr. Yentür, "İstanbul gibi bir metropolde çocukların ekranlara bağımlı olmasını istemiyoruz. Bu nedenle okul öncesi eğitimde doğayla iç içe etkinlikler planlıyoruz. Anaokulu bahçelerine fidan dikimi, çiçek bakımı, seramik yapımı gibi atölyeler kurarak çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayacağız" diye konuştu.

SEKMEN: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞACAĞIZ

TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen de eğitime yönelik sivil toplum katkısının önemine dikkat çekerek protokolün dezavantajlı gruplara yönelik projeleri destekleyeceğini ifade ederek "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle İstanbul'da ve Türkiye genelinde pek çok insana ulaştık. Bu protokolle, gençler, çocuklar ve kadınlar için daha fazla proje üretmeyi amaçlıyoruz. Sivil toplum, kamu ve özel sektör iş birliğiyle eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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