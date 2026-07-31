İstanbul'da Etkinlik Nedeniyle Yol Kapatmaları - Son Dakika
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İstanbul'da Etkinlik Nedeniyle Yol Kapatmaları

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Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki etkinlik dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar, Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı, TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti, TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler, Metin Oktay Caddesi'nin her iki istikameti ile Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı trafiğe kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak TEM Kuzey Yol, Büyükdere Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Kemerburgaz Caddesi, Cendere Caddesi, Selçuklu Caddesi, Anadolu Caddesi ve Gün Işığı Sokak'ı kullanabilecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Etkinlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Etkinlik Nedeniyle Yol Kapatmaları - Son Dakika

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