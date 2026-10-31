İstanbul'da "Filistin Dayanışma Günleri" devam etti - Son Dakika
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İstanbul'da "Filistin Dayanışma Günleri" devam etti

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- Gazze'de yaşananları unutturmamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla, 20'yi aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Eminönü'nde düzenlenen etkinliğin 4. gününde söyleşi yapıldı Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Türkiye hem milletiyle hem parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle, siyasal aktörleriyle, kültürel aktörleriyle, sosyal aktörleriyle, sivil toplum aktivistleriyle Filistin'in hep yanında oldu, olmaya da devam edecek"

Eminönü Meydanı'nda düzenlenen "Filistin Dayanışma Günleri" söyleşiler, konserler ve çocuk etkinlikleriyle devam etti.

Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek olmak, Gazze'de yaşananları unutturmamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla, 20'yi aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yapılan etkinliğin 4. gününde kermes düzenlendi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşiye Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Türkiye'deki toplumsal duyarlılığın Filistin meselesine ve siyasi karar mekanizmalarına yansımalarını değerlendiren Kabaktepe, toplumun farklı kesimlerinin Filistin halkının yanında durduğunu söyledi.

Kabaktepe, bu desteğin siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, kültür ve sanat çevrelerinden aktivistlere kadar geniş bir alanda karşılık bulduğunu, TBMM'de bütün siyasi partilerin katılımıyla Filistin'e destek ve İsrail'e tepki içeren ortak deklarasyonların kabul edildiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Tüm siyasi partilerimize de teşekkür ediyoruz. Tabii bazı şeylerin zaman açısından 'Zamanında oldu olmadı. Yeterli değildi.' tartışmalarını yapabiliriz, yapılabilir. Bu, toplum için sağlıklıdır ve faydalıdır ama şunun altını çizmek lazım: Türkiye hem milletiyle hem parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle, siyasal aktörleriyle, kültürel aktörleriyle, sosyal aktörleriyle, sivil toplum aktivistleriyle Filistin'in hep yanında oldu, olmaya da devam edecek. Neticede dünyada 'Hamas' demeye korkan insanların olduğunu, ülkelerin olduğunu, sivil toplum kuruluşlarının olduğunu biliyoruz."

Filistin meselesinin gündemde tutulmasında sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının önemine dikkati çeken Kabaktepe, bu tür etkinliklerin kamuoyundaki duyarlılığın canlı kalmasına katkı sağladığını vurguladı.

Kabaktepe, İslam ülkelerinin Filistin'in yanında durma konusunda temelde ortak bir yaklaşım sergilediğini ancak atılan adımların zamanlaması ve yeterliliği konusunda farklılıklar bulunduğunu söyledi.

"Bölgedeki problemin nedeni İsrail"

Sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılması ve daha hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, "İsrail karşıtlığında temelde, kahir ekseriyette bir sorun yok. Haklar düzeyinde bir sorunumuz yok. Hepsi İsrail'in karşısında, Filistin'in yanında duruyorlar ama bazı adımların atılmasında zaman farklılıkları, yetersizlikler var. Bu bölgedeki sorunun nedeni Araplar değil, Filistinliler değil. Suriye değil, Lübnan değil, İran değil. Bu bölgedeki problemin nedeni İsrail. Şu an burada kan varsa bölge halklarının beceriksizliği yüzünden değil, İsrail'in zalimliğindendir. Şu an bu bölgede açlık varsa İsrail'in yaptıklarındandır. Bölge halklarının beceriksizliği yüzünden değildir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin yapısının uluslararası kararların uygulanmasının önünde engel oluşturduğunu dile getiren Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü aktardı.

"'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek Türkiye zaten bunun arkasında duruyor."

Kabaktepe, değişmesi gereken bir sistem olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek Türkiye zaten bunun arkasında duruyor. En son BM'deki toplantıda da Cumhurbaşkanımız yeniden bunu ifade ettiler. Bu sesi çoğaltmamız lazım. Yani Türkiye gibi birçok ülkenin, şu an küresel sistemin, dünyanın sorunlarını çözemediğinin, insani krizleri çözemediğinin, doğal krizleri çözemediğinin ve yeni bir sistem gerekliliğinin altını kalın kalın hatlarla çizip her toplantıda dile getirmemiz lazım. BM dediğimiz mekanizmada 190 ülke bir şeyle ilgili oy veriyor, bir ülke 'hayır' diyor. Oyların 190'ı geçersiz. Hani demokrasinin, özgürlüğün, insan haklarının beşiğiydiniz. Hepsinin dediğiniz gibi acıkınca yenen helvadan puta dönüştüğünü görüyoruz maalesef. Dolayısıyla bunu seslendirmeye devam etmek lazım."

Söyleşiye katılan Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Recep Songül ve Mavi Marmara gazisi İbrahim Güleryüz Filistin'e ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Sanatçı Murat Bozkurt'un konser verdiği programda çocuklar için Kudüs Boyama Atölyesi, Kudüs Hafıza Oyunları ve yüz boyama etkinlikleri de yapıldı.

Küresel Sumud Filosu aktivistleri Sümeyra Ordu, İsmail Songür, Ahmet Söylemez, Abdülmecid Bağcıvan ve Hüseyin Dişli de etkinlikte deneyimlerini paylaştı.

"Filistin Dayanışma Günleri" yarın Eminönü Meydanı'nda yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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