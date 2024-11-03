İstanbul'da Gazze İçin Protesto

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Gazze Dayanışma Platformu gönüllüleri, Gazze'de saldırılar düzenleyen İsrail'i destekleyen ABD'yi, Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

İkindi namazının ardından İstinye Mahmut Çavuş Camisi'nin önünde toplanan grup üyeleri, ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Grubun yürüyüşü sırasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Konsolosluk önüne gelen grup üyeleri, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

Grup adına konuşma yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, tam 13 aydır "siyonist çetenin" sadece çocukları, kadınları değil bütün bir insanlığı katlettiğine şahit olduklarını söyledi.

Kaya, "Bu süreç başından itibaren ABD denilen küresel fesat merkezinin desteğiyle devam ediyor. Bizler, ABD'nin kirli geçmişini iyi biliyoruz. Geldikleri kıtanın yerli halkı olan Kızılderilileri soykırıma uğrattılar. Milyonlarca siyahi kardeşimizi köleleştirip, her türlü zulmü reva gördüler. Daha yakın zamanda Irak ve Afganistan'da bunların işledikleri suçları hep beraber gördük." ifadelerini kullandı.

Kaya, İsrail ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Grup üyeleri, okunan duaların ardından olaysız şekilde dağıldı.