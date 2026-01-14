İstanbul Valiliği Gıda Güvenilirliğinde "Sıfır Tolerans" Dönemini Başlattığını Açıkladı - Son Dakika
İstanbul Valiliği Gıda Güvenilirliğinde "Sıfır Tolerans" Dönemini Başlattığını Açıkladı

14.01.2026 11:47  Güncelleme: 13:07
İstanbul Valiliği, gıda kaynaklı hastalık vakalarını önlemek amacıyla gıda işletmelerinde hijyen denetimlerini artıracak ve 'gıda konusunda sıfır tolerans' ilkesi benimseyecek. Yasaya aykırı işletmeler mühürlenecek ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

(İSTANBUL) 9 Kasım'da tatil için geldikleri İstanbul Kumkapı'da konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek (27) ile baba Servet Böcek'in (38) yaşamını yitirmesinin ardından yeni önlemler alınıyor. İstanbul Valiliği, gıda işletmelerinin hijyen ve biyosidal uygulamalardan olası zehirlenme vakalarına kadar bir dizi düzenleme ve koordinasyon sorumluluklarını anımsatan genelge ile il genelinde denetimlerin artırılacağını, yasaya aykırı işletmelerin mühürleneceğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunulabileceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, gıda güvenilirliğine ilişkin yetki, görev ve sorumlulukları hatırlatarak il genelinde "gıda konusunda sıfır tolerans" ilkesinin benimsendiğini duyurdu. Valilik tarafından hazırlanan ve kamu kurumları ile yerel yönetimlere gönderilen yazıda, seyyar satış araçlarından kamera zorunluluğuna, biyosidal uygulamalardan olası zehirlenme vakalarına kadar bir dizi düzenleme ve koordinasyon başlığı vurgulandı. Yazıda, denetimlerin artırılması, mevzuata uygun davranmayan işletmelerin mühürlenmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

"Gıda konusunda sıfır tolerans" ilkesinden hareketle gıda kaynaklı hastalık vakalarına engel olunacak

Valilik yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin yetki, görev ve sorumluluklar, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile belirlenmiş olup, gıda işletmelerinin birincil üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda uyması gereken hijyen kuralları ile sorumlulukları Gıda Hijyeni Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki esaslar çerçevesinde ilimizde 'Gıda konusunda sıfır tolerans' ilkesinden hareketle gıda kaynaklı hastalık vakalarına engel olmak amacıyla;

  1. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında istisnai hükümler arasına giren seyyar satış araçlarına, Belediye Başkanlıkları tarafından titizlikle incelenerek izin belgesi verilecektir:

İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecektir.

İzin belgesi verilen seyyar satış araçları, izni veren makam tarafından gıda güvenilirliği açısından takip edilecektir.

  1. Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecektir.

  1. İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  1. Alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen olası bir zehirlenme vakasının meydana gelmesi durumunda; Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi'nden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacaktır.

  1. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği anlaşılan işletmeler, zabıta veya ilgili birimlerce mühürlenerek Kolluk Birimlerine bildirilecektir. Başta çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere ilgili kolluk birimlerince görevlendirilen personel tarafından mühür fekki yapılıp yapılmadığı düzenli olarak takip edilecektir. İşletme sahipleri, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından mührün bozulması suretiyle işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, denetimi gerçekleştiren ya da ihbarı alan kurum tarafından gerekli işlemler yapılarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yukarıda belirtilen konuların titizlikle incelenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarca denetimlerin artırılması, yapılan denetimler sonucunda gıda güvenilirliği ve hijyeni konusunda halkımızın sağlığını tehlikeye düşüren işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, kurumlar arasında eş güdüm sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim"

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

