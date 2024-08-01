İstanbul\'da Hamas lideri suikastını protesto eden gruplar yürüyüş düzenledi

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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformunun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti.

Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

Buradan hareket eden kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Katılımcılar, yürüyüş sırasında suikastı protesto etmek için cep telefonlarının ışıklarını açtı.

Polis, yürüyüş boyunca çevrede güvenlik önlemi alırken, Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.

Grubun, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Beyazıt Meydanı'na ulaşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada yaptığı konuşmada, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin aralarından ayrılmasından ötürü yüreklerinin mahzun ve gözlerinin yaşlı olduğunu söyledi.

Ancak asla yas tutmadıklarını dile getiren Yaroğlu, "Bir savaştayız, bu savaşta canımız yanacak, kanımız akacak, şehitler vereceğiz. Cihatlar ve mukavemetten asla ve asla geri durmayacağız." dedi.

Yaroğlu, Gazze meselesi ile Heniyye suikastına ilişkin İslam devletlerinin üzerine düşen büyük bir mükellefiyet olduğunu belirterek, "Ancak bizlerin de fert olarak, bir Müslüman olarak ve sivil toplum olarak üzerimize düşenler var. Bizler asla ve asla bu meydanları terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, bugün en fazla kaçınılması gereken şeyin tefrika olduğuna ve safları daha fazla sıklaştırmak gerektiğine vurgu yaptı.

Asıl mücadelenin şimdi başladığını belirten Çelik, "Uzun soluklu bir mücadelenin henüz başlangıcındayız. Bu uzun soluklu mücadeleyi ancak safları birleştirerek, sıklaştırarak birlikte yürütebiliriz. Büyük şehitler, büyük zaferlerin muştucusudur. Biz inanıyoruz ki, Allah'ın izniyle inşallah İsmail Heniyye'nin şehadeti de çok yakındaki bir zaferin muştucusu olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, İsmail Heniyye'nin şehadetinin bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanan acıyı zirveye çıkardığını belirtti.

Gençler olarak Gazze ve Kudüs davasını yalnız bırakmayacaklarına dikkati çeken Çiçen, İsmail Heniyye'nin kaldırdığı şehadet bayrağını yere indirmeyeceklerini kaydetti.

Çiçen, yıllarca hasretle beklenen Ayasofya'nın kapıları ayağa kalkılarak nasıl açıldıysa yarın da Kudüs'ün kapılarını bu milletin devletiyle açacağını söyledi.

Protestoda bulunan diğer dernekler adına da temsilciler birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Filistin halkı için yapılan duadan sonra katılımcılar, slogan atarak dağıldı.