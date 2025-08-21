İstanbul\'da Haraç Veren Suç Örgütü Çökertildi

İSTANBUL'da haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan suç örgütü üyeleri, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da haraç almak için 11 ayrı kurşunlama olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada polis ve jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde otomobil ya da motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları ardından hızla kaçtıkları görülüyor.

İLK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç örgütüne ilk olarak İl jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. 21 Temmuz 2025'te düzenlenen operasyonda E.B.(20) ile E.K.(18) gözaltına alındı. Poliste daha önceden suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ OPERASYONDA 4 GÖZALTI

Gasp Büro Amirliği tarafından suç örgütünün diğer üyelerini yakalamak için ikinci dalga operasyon yapıldı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak giren polis ekipleri şüpheliler M.D.(22), V.A.(20), Y.C.(19) ve İ.E.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerden M.D.'nin daha önceden poliste 2 suç kaydı bulunduğu ve olayların azmettiricisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden V.A.'nın ise benzer suçlardan poliste 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliğinde ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.