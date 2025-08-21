İstanbul'da Haraç Veren Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Haraç Veren Suç Örgütü Çökertildi

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da Haraç Veren Suç Örgütü Çökertildi
21.08.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da Haraç Veren Suç Örgütü Çökertildi
Haber Videosu

İstanbul'da haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan 6 kişi düzenlenen operasyonla tutuklandı.

İSTANBUL'da haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan suç örgütü üyeleri, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da haraç almak için 11 ayrı kurşunlama olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada polis ve jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde otomobil ya da motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları ardından hızla kaçtıkları görülüyor.

İLK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç örgütüne ilk olarak İl jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. 21 Temmuz 2025'te düzenlenen operasyonda E.B.(20) ile E.K.(18) gözaltına alındı. Poliste daha önceden suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ OPERASYONDA 4 GÖZALTI

Gasp Büro Amirliği tarafından suç örgütünün diğer üyelerini yakalamak için ikinci dalga operasyon yapıldı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak giren polis ekipleri şüpheliler M.D.(22), V.A.(20), Y.C.(19) ve İ.E.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerden M.D.'nin daha önceden poliste 2 suç kaydı bulunduğu ve olayların azmettiricisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden V.A.'nın ise benzer suçlardan poliste 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliğinde ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Haraç Veren Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:19:32. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Haraç Veren Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.