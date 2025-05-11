İstanbul\'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı

İSTANBUL'da kuyumcuya girerek 3 kilogram altın ziynet eşyası çalan, ayrıca evlere girerek hırsızlık yapan 6 kişilik hırsızlık şebekesinin üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polisin şüphelileri yakalamak için yaptığı operasyon bir taksinin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Sultangazi, Eski Edirne Asfaltı caddesinde bulunan bir kuyumcuda 5 Şubat Çarşamba günü meydana geldi. Sabaha karşı iş yerine giren hırsızlar içeride bulunan yaklaşık 3 kilogram altın ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Polis tarafından başlatılan çalışmada hırsızların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde kuyumcunun kepengini açan şüphelilerin içeri girerek yanlarında getirdikleri çuvallara ziynet eşyalarını doldurarak kaçtıkları görülüyor.

YAKALANDIKLARI ANLAR TAKSİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntüleri incelenerek, şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. Polisin düzenlendiği operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve kokain ele geçirildi. Diğer yandan şüphelilerden birinin polis tarafından yakalandığı anlar bir taksinin araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin şüphelinin içindeki otomobilin önünü kestiği, şüphelinin kaçmaya çalışırken Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı polisler tarafından yakalandığı görülüyor.

49 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden A.K.'nin (30) poliste daha önceden 49 suç kaydı bulunduğu, ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Bir diğer şüpheli M.U.'nun (36) ise poliste 32 suç kaydı bulunduğu ayrıca yaralama suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Diğer şüphelilerin de poliste suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

İKİ HIRSIZLIK OLAYINA DAHA KARIŞMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin 10 Nisan Perşembe günü Arnavutköy, Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi, Öğretmenler sokakta bulunan mağdur H.Y.'nin evinden hırsızlığa teşebbüs ettikleri de tespit edildi. Aynı şüphelilerin 12 Nisan Pazartesi günü ise, Arnavutköy, Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi, İntizar sokakta mağdur A.K.'nin evine girerek toplam değeri 500 bin lira olan saat ve altın ziynet eşyasını çaldıkları da ortaya çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K., M.U., ve D.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.