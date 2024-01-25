 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da hırsızlık şebekesine operasyon: Çalıntı eşyalar ve silahlar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da hırsızlık şebekesine operasyon: Çalıntı eşyalar ve silahlar ele geçirildi

İstanbul'da park halindeki otomobillerden ve iş yerlerinden hırsızlık yapan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren şebeke üyeleriyle birlikte çalıntı eşyalar, tabanca ve para ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 7 şüpheli gözaltına alındı ve bazıları tutuklandı.

İstanbul\'da hırsızlık şebekesine operasyon: Çalıntı eşyalar ve silahlar ele geçirildi
25.01.2024 - 10:36,
Abone Ol

İSTANBUL'da park halindeki otomobillerden, iş yerlerinden hırsızlık yapan ve otomobil çalan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 43 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren şebeke üyeleriyle birlikte çok sayıda çalıntı eşya, tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, İstanbul'da çok sayıda hırsızlık yaptığı belirlenen bir şebekeyi yakalamak için operasyon düzenlendi. İş yerlerine giren, otomobil çalan, otomobilden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için Avcılar, Esenyurt, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Ümraniye, Güngören, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece ilçelerinde tespit edilen 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda daha önceden de çok sayıda polis geliş kayıtları bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polis şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları evlerde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen araç ses sistemleri, gözlükler, 6 kol saati, 335 paket sigara, tekstil ürünleri ile bin 100 dolar ve 23 bin 700 lira para ele geçirdi.

Soruşturma sonucunda 43 ayrı hırsızlık olayından haklarında işlem yapılan şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin park halindeki otomobillerin içine girerek elektronik donanımlarını çaldıkları görüldü. Başka bir görüntüde ise işyerine giren hırsızların içerden çaldıklarını dışarda bekleyen otomobile taşıdıkları anlar yer aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da hırsızlık şebekesine operasyon: Çalıntı eşyalar ve silahlar ele geçirildi - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:23:42. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da hırsızlık şebekesine operasyon: Çalıntı eşyalar ve silahlar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement