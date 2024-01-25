İstanbul\'da hırsızlık şebekesine operasyon: Çalıntı eşyalar ve silahlar ele geçirildi

İSTANBUL'da park halindeki otomobillerden, iş yerlerinden hırsızlık yapan ve otomobil çalan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 43 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren şebeke üyeleriyle birlikte çok sayıda çalıntı eşya, tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, İstanbul'da çok sayıda hırsızlık yaptığı belirlenen bir şebekeyi yakalamak için operasyon düzenlendi. İş yerlerine giren, otomobil çalan, otomobilden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için Avcılar, Esenyurt, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Ümraniye, Güngören, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece ilçelerinde tespit edilen 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda daha önceden de çok sayıda polis geliş kayıtları bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polis şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları evlerde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen araç ses sistemleri, gözlükler, 6 kol saati, 335 paket sigara, tekstil ürünleri ile bin 100 dolar ve 23 bin 700 lira para ele geçirdi.

Soruşturma sonucunda 43 ayrı hırsızlık olayından haklarında işlem yapılan şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin park halindeki otomobillerin içine girerek elektronik donanımlarını çaldıkları görüldü. Başka bir görüntüde ise işyerine giren hırsızların içerden çaldıklarını dışarda bekleyen otomobile taşıdıkları anlar yer aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.