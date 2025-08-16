İstanbul'da Hırsızlık Yapan 4 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
İstanbul'da Hırsızlık Yapan 4 Kadın Tutuklandı

16.08.2025 11:44
Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'de 8 evden hırsızlık yapan 4 kadın tutuklandı.

İstanbul'da 4 ilçedeki 8 evden kapıları kartla açarak hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kadın tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'de 8 evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kadının, yanlarında getirdikleri kartla dairelerin kapısını açtığını, hırsızlık yaptıktan sonra da bir yerde üstlerini değiştirerek kaçtığını tespit etti.

Adres ve kimlik bilgileri belirlenen 4 şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerden Gönül Ç'nin (34) çeşitli suçlardan 68, Sedef G'nin (27) 26, Çiğdem Ç'nin (30) 24, Ayşe Ç'nin (27) ise 21 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık sonrasında bir iş yerinde üstlerini değiştirdikten sonra uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

