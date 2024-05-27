İstanbul\'da İsrail\'in Filistin saldırısı protesto edildi

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(İSTANBUL)- İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa yönelik düzenlediği hava saldırısı, İstanbul Beyoğlu'nda farklı STK gruplarınca protesto edildi. Yapılan açıklamada, "İsrail'e petrol akışının sonlandırılması, üslerin kapatılması ve tüm ilişkilerin tamamen kesilmesi" istendi.

Beyoğlu Taksim Tünel Meydanı'nda akşam saatlerinde bir araya gelen çeşitli STK grupları, "İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Yaşasın küresel intifada" sloganları atarak, İsrail'in dün Filistinlilerin Refah'ta yaşadıkları kampı bombalayarak sivilleri öldürmesini protesto etti.

Bir süre oturma eylemi yapan grup, ardından basın açıklaması yaptı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Gülyeter Aktepe, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı Kararları'na ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama taleplerine rağmen soykırımı sürdürdüğünü belirterek, iktidarın İsrail'e karşı tutumunu eleştirdi.

"Kınama, askıya alma yetmez ilişkileri tamamen kesmek gerek"

Aktepe, şunları kaydetti:

"AKP iktidarı bu süreç boyunca başından itibaren alması gereken bir dizi kararı almakta çok gecikti ve halen alması gereken tüm kararları almaktan imtina ederek bu tarihi sorumlulukta olması gerektiği yerde durmamaya devam ediyor. Başında ve uzun aylar boyunca olduğu gibi hala bu soykırıma ortak olmaya ve ona lojistik destek sağlamaya devam ediyor ve alan tanıyor. Ticari kısıtlama ve sonrasında ticaretin geçici olarak durdurulduğu açıklamalarından sonra da işgal devletini, işgal ordusunu ve katliam makinesini çalıştırmak için gerekli olan petrol hala Türkiye üzerinden gidiyor. Türkiye hala işgal devletini dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruyan üslere ev sahipliği yapıyor. Türkiye hala anlaşmalarını ve ilişkilerini resmi olarak kesmiyor. Türkiye hala işgal devletine işlediği bu suçlardan dolayı kalıcı bir şekilde yaptırıma maruz kalacağını göstermiyor, hiçbir anlaşmayı feshetmiyor ve bu tutumuyla işgalciye suçlarının unutulacağı sözünü veriyor. Kınamak yetmediği gibi sınırlı bir zaman diliminde ilişkileri durdurmak da bu işgal devletinin tarihi boyunca görüldüğü gibi işe yaramıyor. Modern tarihin en uzun işgalini gerçekleştiren bu devletin işlediği hiçbir suçtan dolayı cezalandırılmayan bu katil devletin suçlarına, işgaline, soykırımına ve daha da fazlasına devam edeceği net olarak görünüyor. Kınama yetmez, askıya almak da yetmez, ilişkileri tamamen kesmek gerek."

"Bu mücadeleyi bu aşamada bırakmayacağız"

Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Aktepe, "Bizler bu toprakta tarihin doğru yerinde durmak istiyorsak ve Filistin halkına bu zor günlerde gerçek bir dayanışma sunmak istiyorsak yaşadığımız bu topraklarda, işgal devletinin tecrit edilmesi için bu topraklardan gönderilen ve soykırımın sürdürülmesine hizmet eden ham maddeleri ve petrolü durdurmak için ve işgal devletini koruyan emperyalist güçlerin bu topraklardan sökülmesi için mücadele bayrağını yükselteceğiz. Bu mücadele sayesinde iktidarı, yetersiz de olsa kararlar almaya zorladık. Bu mücadeleyi bu aşamada bırakmayacağız ve işgal devletini tam tecrit edene kadar Filistin halkının gösterdiği sabır ve sebattan ilhamla sürdüreceğiz" dedi.