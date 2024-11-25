İstanbul'da Kadın Yürüyüşü Yasaklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kadın Yürüyüşü Yasaklandı

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İstanbul Valiliği, 25 Kasım etkinlikleri için İstiklal Caddesi'nde yürüyüşü yasakladı.

25.11.2024 10:44
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği'nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle İstiklal Caddesi ve çevresinde yapılmak istenen buluşmanın yasaklandığını açıklamasının ardından M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/ Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00 itibarıyla ulaşıma kapatılacak. T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Kadın hakları savunucuları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleneceğini açıklamıştı. O etkinliklerden biri de İstiklal Caddesi, Tünel kesiminde yapılacaktı. İstanbul Valiliği, dün akşam bir açıklama yaparak etinlikler için kentte Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanları başta olmak üzere 40 ayrı alan belirlendiğini anımsattı. Açıklamada "Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi.

Metroya da kısıtlama

Bu yasak kapsamında Metro İstanbul da bu sabah kısıtlamaları duyurdu. Duyuru şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır."

Kadınlardan tepki

Valiliğin yasaklama kararına tepki gösteren 25 Kasım Kadın Platformu ise şu açıklamaya yer verdi:

"Kadınlar öldürülürken, Valilik 'başkalarının hak ve özgürlükleri' diyerek kadınların yürüyüşünü engellemek istiyor. Kim bu başkaları? Kadın katilleri mi? Kadın cinayetlerini önlemeyen, cezasızlıkla, ceza indirimleri ile ödüllendiren devlet tüm gücüyle kadınların erkek şiddetine, erkek devlet şiddetine karşı bir araya gelmesini önlemek istiyor. Biz artık yeter diyoruz, bir kişi daha eksilmeyeceğiz demek için isyanımızla, mücadelemizle, el ele buluşacağız."

İstanbul\'da Kadın Yürüyüşü Yasaklandı
Kaynak: ANKA

İstiklal Caddesi, Kısıtlama, İstanbul, Son Dakika

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