İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Arttı - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı trafik yoğunluğunu artırdı. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanırken, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda birçok noktada trafik ağır seyrediyor. İBB CEP Trafik uygulamasına göre şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü.

10.02.2025 20:16
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İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Kent genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı ve soğuk hava trafik yoğunluğuna neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zeytinburnu, Bakırköy ve Küçükçekmece'den Avcılar istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Avcılar'dan başlayan yoğunluk Esenler'e kadar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Caddesi'nde Bahçelievler'den Bağcılar'a kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki istikamette trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal istikametinde Göztepe, Yenisahra ve Kozyatağı mevkisinde trafik yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir mevkisinde de çift yönlü olarak yoğunluk yaşanıyor.

Kent genelinde trafik yoğunluğu İBB CEP Trafik uygulamasına göre yüzde 70 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Arttı - Son Dakika

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