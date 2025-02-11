İstanbul\'da Kar Yağışı Sebebiyle Okullar Tatil Edildi

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Avcılar'da da etkili oldu. Kar yağışının ardından Avcılar'da okullar tatil edildi. Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini çıkartırken esnaf aksaklık yaşanmaması için dükkanının önünü temizledi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edildi. Avcılar'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği ilçeler arasında yer aldı. Haberi alan çocuklar aileleriyle birlikte sokakta karın keyfini çıkardı. Kimisi arkadaşlarıyla kar topu oynarken kimisi kardan adam yaptı. Ailelerin de yer aldığı anlar keyifli görüntüler ortaya çıkardı. Bazı çocuklar, tepsi ve poşetlerle karda kaymaya çalıştı. Esnaf ise müşterilerin geliş ve gidişlerini kolaylaştırmak için dükkanların önünü temizledi. Yokuş aşağı inen vatandaşların zor anlar yaşadığı da görüldü.

'3 SENEDİR BÖYLE KAR GÖRMÜYORUZ'

Çocuklarıyla karın keyfini çıkartan baba, "3 senedir böyle bir kar görmüyoruz. Çıktık, çocuklar biraz oynasın diye. Çocuklar çok sevindi. Kartopu alamıyoruz, kar daha tam tutmadı yeri. Akşamüstü tutacak diyorlar. İnşallah fazla tutar" dedi.

ÜNİFORMASINI ÇIKARTMADAN ARKADAŞLARIYLA KAR TOPU OYNADILAR

Aileleriyle karda oyun oynayan çocuklardan biri, "Çok güzel, keyif alıyoruz." derken, üniformasını bile çıkartmadan kar topu oynamaya gelen başka bir çocuk, "Eve bile girmedim. Son 2 dersimiz bedendi. İptal edildi, direkt buraya geldik" diye konuştu.

'YAŞLILARIN EVİNE SERVİS YAPIYORUZ'

Dükkanın önünü temizleyen esnaf, "Çocuklar sevindi, bizler sevindik. Arabaların yolda kalması, karın yağması, farklı manzaralar, özlemişiz kar ortamını. Biz Sivaslı olduğumuz için karı çok seviyoruz. Özlemişiz gurbette olduğumuz için. Çok güzel oldu, inşallah biraz daha yağar. Dükkanın önünü temizledim, tekrar tekrar temizliyorum. Vatandaşlar düşmesin diye. Özellikle yaşlıların evine servis yapıyoruz" şeklinde konuştu.