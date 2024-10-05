İstanbul\'da Katledilen Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Ruhsal sorunları bulunan Semih Çelik'in Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar etmeden önce, yarım saat arayla katlettiği Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı. Ayşenur Halil için Gaziosmanpaşa Saadet Camisi, İkbal Uzuner için de Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Semih Çelik için ise ailenin aldığı kararla cenaze töreni yapılmadı.

Eyüpsultan ve Edirnekapı semtlerinde yarım saat arayla yaşanan kan dondurucu olayda yaşamlarını yitiren Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner (19) son yolculuğuna uğurlandı. Ayşenur Halil için Gaziosmanpaşa Saadet Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ayşenur Halil'in cenazesi camideki törenin ardından Taşlıtarla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören boyunca Ayşenur Halil'in annesi, abisi ve aile üyeleri ve diğer yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı.

Uyuşturucuyla kararlı mücadele verilmeli

Özmen, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadın cinayetleri yakıcı bir sorundur. Çözümü de şiddet kültürüne karşı çıkmak ve yasaları uygulamaktır. Herkese sabır ve metanet diliyorum" derken; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, şu açıklamayı yaptı:

"Henüz hayatının baharında olan 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in aynı gün canice öldürülmesi, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Hem İkbal kızımızın acısı hem de bugün Gaziosmanpaşa'dan son yolculuğuna uğurladığımız Ayşenur Halil'in cenazesinde yaşanan hüzün aynı zamanda bize büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Fail Semih Çelik'in uyuşturucu bağımlısı olması, özellikle son dönemde uyuşturucunun suç vakalarındaki artan etkisini bir kez daha açıkça ortaya koydu. Hiçbir annenin bu acıyı bir daha yaşamaması için uyuşturucuyla çok daha kararlı bir mücadele vermemiz gerekiyor.

"Herkes elini taşın altına koymalıdır"

Kadınların sokaklarda korkusuzca yürüyebildiği, okullarında huzurla eğitim aldığı, işlerinde güvenle çalıştığı ve toplumsal hayatın her alanında kendilerini özgürce var edebildiği bir Türkiye'yi birlikte inşa etmek zorundayız. Bu mücadelede, sadece kadınlar değil, tüm toplum birleşmeli; siyasilerden medyaya, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar herkes elini taşın altına koymalıdır."

İkbal Uzuner'in cenazesinde gözyaşları sel oldu

Edirnekapı'da surlarda katledilen İkbal Uzuner için de Fatih Camisi'nde tören düzenlendi. İkbal Uzuner, cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Uzuner'in yakınları, arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Polis ekipleri cenaze törenlerinin yapıldığı camiler ile Eyüpsultan Cami çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

"Ruh hastası İkbal'in peşini bırakmadı"

Olayla ilgili Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de İkbal Uzuner'in bir yakını tarafından yapıldığı belirtilen bir paylaşımı alıntılayarak "Öfkeliyiz, Yastayız, İsyandayız! Önleme yok, koruma yok, yargılama yok, cezasızlık gırla! Kesin sesinizi akıl vermeyin. Kadın cinayetleri ne bir anlık öfke ne de hastalıklı bir zihinle açıklanabilir. Failler, cinayetleri soğukkanlılıkla planlayacak kadar bilinçli, arkasına aldığı patriyarkal düzenle cesaret bulmuş erkekler. Bu düzene teslim olmayacağız" açıklamasını yaptı.

"İkbal'in akrabasıyım" diye başlayan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Üçü de lisede okul arkadaşı ve o çocuk İkbal'e takıntılı ruh hastasının tekiydi. Onun yüzünden babası İkbal'i okuldan aldı, açık öğretime kayıt yaptırdı. 5 yıldır olmakla beraber son 1 yıldır aralıksız kafaya takmış, peşini bırakmıyordu, defalarca şikayette bulunulmasına rağmen bir ceza almadı çocuk. Hatta öyle ki çocuğun babası ile çocuk mahkemelikti. Babası bile kaç defa hakkında şikayette bulundu ama bu kanun dediğimiz bir yaptırımı olmayan şey ona bir şey yapmadı. İkbal'le Ayşenur arkadaştı..."