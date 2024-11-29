İstanbul'da "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci Yılı Fotoğraf Sergisi" açıldı

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Milli Savunma Bakanlığı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığınca düzenlenen "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci Yılı Fotoğraf Sergisi" törenle açıldı.

İstanbul Askeri Müzesi'ndeki törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini, bu sırada her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile hareket ettiğini söyledi.

Üstel, her türlü zulme, baskıya, işkenceye, ekonomik ambargolara rağmen Kıbrıs Türkü'nün direndiğini vurguladı.

Filistin'de yaşananlara herkes sessiz kalırken sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses çıkardığını dile getiren Üstel, "Her platformda dünyaya çağrı yapıyor. Ama baktığımız zaman devam eden harp oradaki insanları birer birer yok edene kadar devam edeceğe benziyor. Kıbrıs halkı aynı zulmü, aynı işkenceyi, aynı ambargoları, aynı soykırımı yaşamıştır." diye konuştu.

Kıbrıs Türkü'nün Filistin'den bir farkı olduğunun altını çizen Üstel, "Bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti, Türk askeri komutanlarımız, Mehmetçiğimiz vardı ve her platformda bizim imdadımıza yetiştiler, bizimle birlikte hareket ettiler. Bütün zulümlere karşı 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuştu. Yalnız bu barış harekatıyla Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuşmadı, Rumlar da özgürlüğüne kavuştu." ifadelerini kullandı.

Üstel, Rum kesiminin hala daha inadında ısrar ettiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisini çökertmek için gayret ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün dünya seyrediyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş yapan insanlarımızı tutuklama yönüne gidiyor, baskı yapıyor, korku veriyor. Bir yandan turizmimizi baskı altına almak, güneyden gelen turistleri etkilemek için kişi başına teşvikler veriyor, baskılar yapıyor. Biz bütün bunlara rağmen ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde imzaladığımız protokollerle ülkemizi daha da ileriye götürmek için canla başla çalışıyoruz."

Birleşmiş Milletler toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yaptığını dile getiren Üstel, hemen ardından Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olduklarını, hedeflerinin tam üyelik olduğunu ifade etti.

Üstel, "Biz devletimizi artık tanıtmak için iki devlet esasına dayanan uluslararası eşit statüde bir pozisyon almazsak masaya oturmayacağımızı dünyaya söyledik, söylemeye de devam edeceğiz." dedi.

"Kıbrıs Türkü'nün yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılını harekatın şanına yakışır şekilde görkemli etkinliklerle kutlamaya devam ettiklerini belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı harekatı olması, büyük bir başarıyla icra edilmesi bakımından müstesna bir yeri olduğunu anlatan Güler, "Böylesine kritik bir harekatı, tarihi belgeler ve görsel materyaller üzerinden en doğru ve en güzel şekilde anlatan bu serginin, harekatın ne şekilde ve hangi şartlarda icra edildiğini ve kahraman Mehmetçiğin, mücahit ve mücahitlerimizin vatan için büyük bir fedakarlıkla nasıl mücadele ettiklerini göstermesi bakımından son derece anlamlı olduğunu değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

Güler, Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde soydaşların adadaki varlığının güvence altına alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol da açılmıştır. Garantör ülke sıfatıyla uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ve iki aşamada icra edilen bu harekatta Türk askerinin yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı ve fedakarlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır. Yarım asırlık süreçte yaşananları analiz ettiğimizde Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde ne denli önemli olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki yarım asır önce soydaşlarımızın nasıl yaşadığı zulüm ve acılara sessiz kalmayıp kardeşlerimizin haklarını koruduysak, bugün de aynı azim ve kararlılıkla Kıbrıs Türkü'nün yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz."

"Kıbrıs gerçeği bir şiar olarak devlet hafızamızda yerini almıştır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Kıbrıs'ın, Türk'ün akıl almaz bir zalimlikle sınandığı ve bir kez daha emperyalizme, sömürgecilere, üstün ırk olduklarını düşünen hastalıklı zihinlere haddini bildirdiği yer olduğunu söyledi.

Yaklaşık 65 yıl önce başlayan sürece bakıldığında Batı'nın çifte standardını, masada söylediklerini kalktıkları an inkar edişlerini, masumlara sırt çevirip katillere arka çıkışlarını tekrar tekrar görmekte olduklarını belirten Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihin tekerrür etmesi, devletlerin değişmeyen karakterleriyle çok yakından ilgilidir diye düşünüyorum. Siyasi, ekonomik, inanç, kültür… Herhangi bir başlıkta dünya tarihindeki çatışmaları incelediğinizde, üstelik çok derine girmeye bile gerek kalmaksızın görüyoruz ki esasında hep iki değişmez taraf var. Biri, 'Dünya benim ve geri kalan herkes benim dediğim gibi yaşamak zorunda.' diyor. Diğeri ise 'Hayır, bağımsızlığımızdan, değerlerimizden, varlığımızdan ödün vermeyiz.' iradesiyle buna karşı duruyor."

"Kıbrıs'ta da katledilen masumlar için sessiz kaldılar, gözlerini çevirdiler ve hesap vakti geldiğinde katillerin sesi, savunucusu oldular." diyen Ersoy, "Masumları korumak için silahlarını kullanmayı yasaklayanlar, savunmasız sivillerin katli için silah sağlamaktan geri durmadılar. Kıbrıs gerçeği, yarınlara şekil verecek bir düstur, bir şiar olarak devlet hafızamızda yerini almıştır. Millet olarak her bireyimizle bu hafızayı muhafaza edecek ve diri tutacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, kurdele kesilerek Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci Yılı Fotoğraf Sergisi açıldı. Ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Etkinlikte 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ve Marmara Üniversitesi Konservatuarı öğrencileri de müzik dinletisi sundu.

Programa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve çok sayıda davetli katıldı.