İstanbul'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu verildi - Son Dakika
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İstanbul'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da resepsiyon düzenlendi.

15.11.2024 21:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve Kıbrıs Türkleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Dinçyürek, yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Bir milletin en önemli değerinin devleti olduğunu kaydeden Dinçyürek, "Bu devletin hangi koşullarda ne bedeller ödenerek kurulduğu ortadadır. Hepimizin malumudur. Bunu bilerek her gün bu devletin daha güçlü ve daha ileriye gitmesi için hepimiz tabiri caizse tuğla örerek bu devleti daha güçlü hale getireceğiz ve daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de bugün KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu tarih, 'Kıbrıs'ta bir avuç Türk' diye nitelendirilen ancak şanlı tarihinden aldığı güçle bağımsızlık ve özgürlüğü için yıllar boyu vatan savunmasını sürdüren Kıbrıs Türkü'nün nihai hedefine ulaştığı gündür." ifadelerini kullandı.

Demirel, bu uğurda her türlü sindirme politikalarıyla yıldırılmaya çalışılsa da Kıbrıs Türklerinin haklarının teslimi ve özgürlükleri için direndiklerini ve başarıya ulaştıklarını belirterek, böylece Kıbrıs Adas'ında Türklerin varlığı ve yönetiminde siyasi eşit olduğunun tüm dünyaya anlatılmış olduğunu dile getirdi.

Başkonsolos Demirel, Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a atıfta bulunarak, "Böyle yürekli ve kudretli liderlere sahip olmamız bizim için büyük bir şanstı." dedi.

Öte yandan bir diğer şanslarının " Türkiye'nin Kıbrıs'taki soydaşlarına sahip çıkma konusundaki kararlılığı" olduğunu vurgulayan Demirel, Kıbrıs Barış Harekatı ile adadaki Kıbrıs Türklerinin güvenle yaşayabilecekleri, sınırları belirli bir vatana sahip olduklarını söyledi.

Demirel, "Bu durum, cumhuriyete giden yolda çok önemli bir adım olmuş ve bugün kutlamakta olduğumuz en son Türk devletinin kuruluşuna giden yolu açmıştır." dedi.

KKTC'nin ekonomik alanda güçlenmeye, sosyokültürel, sanatsal ve spor alanlarında gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Demirel, bu yıl, KKTC'yi yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Başkonsolos Demirel, KKTC'de bugünkü huzur ve barış ortamını sağlayan ve vefat eden devlet büyüklerine ve şehitlere rahmet diledi.

İstanbul Valisi Gül de KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs'ta soydaşlarımızın katledilmesini engelleyen başta şehitlerimiz olmak üzere harekatta yer alan, karar veren, dua eden herkese minnettarız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı belki Gazze'de yaşananlar orada yaşanmış olurdu." diyen Gül, Kıbrıs'ta ve Türkiye'de yaşayan herkesin bunun farkında olduğunu dile getirdi.

Vali Gül, "Bizler et ve tırnak gibiyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geliştiğini gördükçe mutlu oluyoruz. Özellikle denizin altından suya kavuşması, üniversitelerin sayılarının artması, ulaşımda başta havaalanı olmak üzere ulaşım projelerinin artması yine aynı şekilde güvenlikle ilgili dünyanın en güvenli coğrafyalarından biri olması Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne kadar amacına uygun hareket edildiğini de bize göstermiş oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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