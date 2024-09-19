İstanbul'da Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kültür Yolu Festivali Başlıyor

İstanbul Kültür Yolu Festivali, 28 Eylül-6 Ekim'de dünyaca ünlü sanatçıların eserleriyle düzenlenecek.

19.09.2024 14:49
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul olacak.

Picasso'dan da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a, önemli sanatçıların eserleri, 28 Eylül- 6 Ekim'de gerçekleşecek "İstanbul Kültür Yolu Festivali"nde sanatseverlerle buluşacak.

Dünyanın önemli ressamlarından Pablo Picasso'nun eserleri, 28 Eylül-31 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) görülebilecek. Sergide, tamamı orijinal ve sanatçının mirasçıları tarafından onaylanmış gravürler, çizimler, posterler, litografiler ve fotoğraflardan oluşan, 170 parça görülebilecek.

Dahi ressam Leonardo da Vinci'nin eserlerinin bir araya geldiği "Leonardo da Vinci-Rönesans Dehası" sergisi, 28 Eylül'den 15 Ocak 2025'e kadar Lale Müzesi'nde görülebilecek.

Sergide 100'den fazla icat modeli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sebastiao Salgado, "Genesis" sergisiyle festivalde yer alacak

Brezilyalı belgesel fotoğrafçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu ve önemli projelerinden "Genesis" sergisi ile ilk defa İstanbul'da fotoğrafseverlerle buluşacak.

Sergi, 28 Eylül'den itibaren aralık ayının sonuna kadar MSGSÜ Tophane-i Amire'de ziyaret edilebilecek.

" Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi" Grand Pera'da

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşamına yolculuk niteliği taşıyan "Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi" 28 Eylül'den 26 Ekim'e kadar Grand Pera'da ziyarete açık olacak.

Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan sergi, sanatçının içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış sunmayı amaçlıyor.

"Warhol'un dünyası-Pop Art'ın İkonu"

Pop art sanatının önemli temsilcilerinden Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art"ın İkonu" sergisi festival kapsamında 28 Eylül-31 Aralık'ta AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un son projesi "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" da ilk kez 28 Eylül'den 6 Ekim'e AKM'de görülebilecek. Eser, izleyicileri arkeolojik bilgi ile ileri teknoloji arasındaki dinamik ve yeni ilişkiyi keşfetmeye davet ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kültür Yolu Festivali Başlıyor - Son Dakika

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