İstanbul'da Kuran dersi veren görevli öğrenciye şiddet uyguladı - Son Dakika
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İstanbul'da Kuran dersi veren görevli öğrenciye şiddet uyguladı

İstanbul\'da Kuran dersi veren görevli öğrenciye şiddet uyguladı

İstanbul Ataşehir'deki Fetih Borsa İstanbul İlkokulu'nda, ÇEDES kapsamında Kuran dersi veren bir görevlinin öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, okullara dini eğitim adı altında şiddete meyilli kişilerin doldurulduğunu belirterek, ÇEDES projesinin hatalı ve tehlikeli olduğunu söyledi. Demir, çocukların bu tarz olaylardan uzak tutulması ve ÇEDES projesine son verilmesi gerektiğini vurguladı.

20.05.2024 14:06
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(ANKARA) - İstanbul Ataşehir'de bulunan Fetih Borsa İstanbul İlkokulu'nda, ÇEDES kapsamında Kuran dersi veren İ.A.'nın öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz, belli değil. Okullara dini eğitim adı altında şiddete meyilli, çocuk dilinden anlamayan kişileri doldurdular" dedi.

Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul Ataşehir'de bulunan Fetih Borsa İstanbul İlkokulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet ile birlikte yürüttüğü 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi kapsamında pedagojik yetkinliği olmamasına rağmen eğitim veren görevlinin bir öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi. Olay 6 Mayıs günü yaşandı. Müftülük görevlisi İ.A., 2'nci sınıf öğrencisine Kuran dersinde tekme attı. Tekmenin ardından öğrenci bir daha Kuran dersine girmek istemedi. 13 Mayıs günü okul çıkışında ise öğrencinin velisi ile İ.A. arasında tartışma yaşandı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz, belli değil. Okullara dini eğitim adı altında şiddete meyilli, çocuk dilinden anlamayan kişileri doldurdular" dedi.

Demir, ÇEDES Projesi'nin baştan sona hatalı ve tehlikeli bir proje olduğunu kaydederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"ÇEDES projesi baştan aşağı hatalı ve tehlikeli bir projedir. Müftülükten gönderilen görevliler öğretmen değildir. Bu görevlilerin pedagojik eğitimleri yok, çocuklarla nasıl iletişim kurulur, bir eğitimci nasıl davranmalıdır bilmiyorlar. ÇEDES projesi bahanesi ile okullara tarikat ve cemaat anlayışını ve oradaki yanlış eğitimi yerleştirmeye çalışıyorlar. Bugün bir ilkokul öğrencisi ÇEDES kapsamında okulda çalışan bir din adamından şiddet görüyor. Öğrencinin velisi okula gelip görevli ile tartışıyor. O sırada orada bulunan başka bir öğretmen veliye sakin olmasını, kendisinin de ÇEDES'e karşı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine görevli, veliye 'Bak bak çocuğunu emanet ettiğin zihniyete bak' diyor. Bu olayların yaşandığı yer bir okul, bu ailelere ve öğrencilere yazık değil mi? Bu tarz olayların yaşanması aileleri derinden yaralıyor. Okul öğrencilerin ve öğretmenlerindir, ancak Bakanlığın okullara doldurduğu 'öğretmen bile olmayan' görevliler kendi krallıklarını ilan etmiş durumda."

"ÇEDES saçmalığına son verilmelidir"

Deniz Demir açıklamasında, "Daha sonra ise olaya ilişkin öğretmen okul müdürüne dilekçe vermek istiyor ve kendisini hedef gösteren ve öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen görevli hakkında işlem yapılmasını talep ediyor. Ne mi oluyor? Dilekçeyi okul yönetimi kabul etmiyor. Öğretmen dilekçenin kabul edilmemesi üzerine bu sefer de Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yapıyor. Olay büyüyünce görevli İ.A.'nın okul ile ilişiği kesilmek zorunda kalınıyor. İşte değerler eğitimi diye övündükleri ÇEDES projesi bu. Bakanlığın bu konuda bir an önce önlem alması gerekiyor. Çocuklarımız bu şiddet faillerinden uzak tutulmalı ve ÇEDES saçmalığına son verilmelidir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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