İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde turistik yerler yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde turistik yerler yoğun ilgi gördü

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi çevresi ile Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Turistler, Sultanahmet'teki satıcılardan mısır, simit ve kestane alıp, bank ve çimlerde oturarak güzel havanın tadını çıkardı. Ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanhamet Camisi'nin önünde fotoğraf çektirdi, Gülhane Parkı'ndan Sarayburnu'na kadar yürüdü. Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı ve Yeni Cami'yi gezen ziyaretçiler, Galata Köprüsü'nde balık ekmek yedi. Tatilini İstanbul'da geçiren ziyaretçiler, şehrin güzelliğini ve kalabalığını bir arada yaşadıklarını ifade etti.

20.06.2024 15:31
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Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi çevresi ile Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.

Tarihi Yarımada'ya kent içinden ve dışından gelenler, bazı müze ile camileri ziyaret edip, meydanlarda vakit geçirdi.

Turistler, Sultanahmet'teki satıcılardan mısır, simit ve kestane alıp, bank ve çimlerde oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanhamet Camisi'nin önünde fotoğraf çektirdi, Gülhane Parkı'ndan Sarayburnu'na kadar yürüdü.

Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı ve Yeni Cami'yi gezen ziyaretçiler, Galata Köprüsü'nde balık ekmek yedi.

"İstanbul çok kalabalık ama bir o kadar da güzel"

Diyarbakır'dan gelen Gülbin Yaşar, bayram tatilini ailesiyle İstanbul'da gezerek geçirdiğini söyledi.

Yarın memleketlerine döneceklerini dile getiren Yaşar, "İstanbul çok güzel, eğleniyoruz. Sürekli yoldayız, çok kalabalık var ama bir o kadar da güzel." dedi.

Kayseri'den kardeşinin evine misafir olarak gelen Metin Boztepe ise tarihi mekanları gezdiklerini anlattı.

Boztepe, "İstanbul'da maneviyatı güzel olan yerleri gezmeye çalışacağız. Tatilin tadını çıkarmaya bakacağız. Şimdi Sultanahmet'e çıkacağız. İstanbul, çok sevdiğim, gezebileceğim, duygularımı yaşayabileceğim en güzel şehirlerden biri." diye konuştu.

Üsküdar'ı gezdiklerini, vapurla Eminönü'ne geçtiklerini belirten Boztepe, zevk aldıkları bir İstanbul tatili geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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