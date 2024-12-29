İstanbul'da Kuyumcu Soygunu: 13 Milyon Lira Çalındı

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İstanbul'da, iki farklı kuyumcudan yaklaşık 13 milyon lira değerinde altın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Silivri ile Kadıköy'deki kuyumculardan birer ay arayla yüklü miktarda altın çalındığına yönelik iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, Silivri'deki kuyumcudan 3 milyon, Kadıköy'deki kuyumcudan ise 10 milyon lira değerinde altın çalındığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında, Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerindeki 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise pompalı tüfekle 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kuyumcunun kepenklerini metal bir çubukla zorlayarak açmaları, ardından içeri girip altınları çuvallara doldurup kaçmaları yer aldı.