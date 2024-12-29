İstanbul'da Kuyumcu Soygunu: 13 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Kuyumcu Soygunu: 13 Milyon Lira Çalındı

İki kuyumcudan 13 milyon lira değerinde altın çalan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

29.12.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, iki farklı kuyumcudan yaklaşık 13 milyon lira değerinde altın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Silivri ile Kadıköy'deki kuyumculardan birer ay arayla yüklü miktarda altın çalındığına yönelik iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, Silivri'deki kuyumcudan 3 milyon, Kadıköy'deki kuyumcudan ise 10 milyon lira değerinde altın çalındığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında, Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerindeki 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise pompalı tüfekle 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kuyumcunun kepenklerini metal bir çubukla zorlayarak açmaları, ardından içeri girip altınları çuvallara doldurup kaçmaları yer aldı.

Kaynak: AA

Hırsızlık, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kuyumcu Soygunu: 13 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:12:27. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kuyumcu Soygunu: 13 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.