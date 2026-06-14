İstanbul'da Dünya Kupası Coşkusu: Dev Ekranlarla Milli Maç Heyecanı - Son Dakika
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İstanbul'da Dünya Kupası Coşkusu: Dev Ekranlarla Milli Maç Heyecanı

14.06.2026 12:11  Güncelleme: 13:34
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İstanbul'da birçok belediyenin desteğiyle düzenlenen dev ekran etkinliklerinde, on binlerce vatandaş A Milli Takım'ın Avustralya maçını sabahın erken saatlerinde birlikte izledi. Mücadele 2-0 kaybedilirken, heyecan diğer maçlarla devam edecek.

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Bakırköy, Silivri, Sarıyer, Kadıköy, Maltepe, Tuzla, Ataşehir, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Çatalca, Adalar belediyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası heyecanını kent meydanları, parklarına taşıdığı organizasyonların ilki yoğun katılımla gerçekleşti. Beşiktaş Barbaros Meydanı, Eminönü Meydanı, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı, Kalamış Parkı, Tuzla Sahili, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı, Üsküdar Sahili, Silivri Atatürk Parkı, Yeşilköy Çiroz Parkı başta olmak üzere çok sayıda park ve meydan doldu taştı.

İBB'nin İstanbul'un dört noktasında kurduğu dev ekranlarda, Avustralya - Türkiye karşılaşması on binlerce İstanbullu tarafından birlikte izlendi. Sabahın erken saatlerinde meydanları dolduran İstanbullular, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası mücadelesine hep birlikte ortak oldu.

Sabahın erken saatlerine rağmen meydanlarda buluşan binlerce İstanbullu, milli maç heyecanını birlikte yaşadı. Yurttaşlar, dev ekranlar önünde A Milli Takım'a destek verirken, İstanbul'un meydanları Dünya Kupası coşkusuna sahne oldu.

İSTANBUL'UN DÖRT NOKTASINDA DEV EKRAN HEYECANI

İBB tarafından maç yayını için Eminönü Meydanı, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı, Üsküdar Sahil Meydanı ve Maltepe Sahil Etkinlik Alanı hazırlandı. Kentin iki yakasında kurulan alanlarda vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren bir araya gelerek karşılaşmayı takip etti.

Aileleriyle, arkadaş gruplarıyla ve formalarıyla alanlara gelen İstanbullular, milli heyecana ortak oldu. Dev ekranların kurulduğu meydanlarda karşılaşma boyunca tezahüratlar yükseldi; İstanbul, A Milli Takım'ın Dünya Kupası mücadelesini tek yürek izledi.

İLÇE BELEDİYELERİNDEN MİLLİ ÇOŞKUYA DESTEK

Beşiktaş, Bakırköy, Silivri, Sarıyer, Kadıköy, Maltepe, Tuzla, Ataşehir, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Çatalca, Adalar belediyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye milli heyecanı ortak oldu. Beşiktaş Barbaros Meydanı, Eminönü Meydanı, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı, Çekmeköy Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, Tuzla Sahili, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı, Üsküdar Sahili, Avcılar Havuz Meydan, Silivri Atatürk Parkı, Yeşilköy Çiroz Parkı, Adalar Aya Nikola Plajı, Ataşehir'de Esatpaşa Çocuk Parkı, Küçükbakkalköy Prestij Caddesi ve Kayışdağı 80, Yıl Cumhuriyet Parkı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda alana dev ekranlar kuruldu.

BARBAROS MEYDANINDA MİLLİ HEYECAN

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası mücadelesi için Barbaros Meydanı'nda dev ekran kurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, milli heyecana ortak olmak ve A Milli Takım'a destek vermek için Barbaros Meydanı'nda bir araya geldi. 7'den 77'ye binlerce futbolseverin doldurduğu meydanda, karşılaşma büyük bir coşku ve heyecanla takip edildi.

Maç öncesinde Beşiktaş Belediyesi ekipleri vatandaşlara simit, çay ve su ikramında bulundu. Milli maç coşkusunu birlikte yaşayan vatandaşlar, kurulan dev ekranda karşılaşmanın heyecanını meydanda hep birlikte paylaştı.

Saat 07.00'de başlayan mücadele boyunca meydanda adeta tek yürek olan vatandaşlar, A Milli Takım'ın sahadaki mücadelesine alkışlar ve tezahüratlarla destek verdi. Maç sonunda A Milli takımımız, Avustralya'ta karşı mücadeleyi 2-0 kaybetti. Ay yıldızlı Milli takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndan çıkmak için umutlarını Paraguay ve ABD maçlarına bıraktı.

DÜNYA KUPASI HEYECANI DEVAM EDECEK

2-0'lık sonuç üzüntü yaratırken, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasındaki mücadelesi boyunca İstanbul'daki meydan buluşmaları devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Dünya Kupası Coşkusu: Dev Ekranlarla Milli Maç Heyecanı - Son Dakika

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