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İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalarak parçalara ayırıp yedek parça olarak pazarlayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada biri çalındıktan sonra parçalara ayrılmış toplam 3 motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin daha önceden 17, diğerinin ise 4 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

08.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:42
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İSTANBUL'da park halindeki motosikletleri çalarak parçalara ayırıp yedek parça olarak pazarlayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada biri çalındıktan sonra parçalara ayrılmış toplam 3 motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından motosiklet hırsızlarına yönelik operasyon yapıldı. Eyüpsultan'da 2023 yılının son günlerinde çalınan iki motosikletin peşine düşen polisler, şüphelilerin görüntülerinin bir güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Görüntülerde başka bir motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin diğer motosikleti çalarak kaçtıkları anlar yer aldı. Polis tarafından kısa sürede kimlikleri tespit edilen motosiklet tamircileri Yusuf E.Ç. (25) ile Onur S. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada biri parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlerden birinin motor ve şase numaralarının silindiği tespit edildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Yusuf E.Ç.'nin motosiklet hırsızlığı suçundan daha önceden 17, Onur S.'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul\'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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