İstanbul'da NARKOÇELİK-19 Operasyonunda 480 kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da NARKOÇELİK-19 Operasyonunda 480 kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen NARKOÇELİK-19 operasyonlarında 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç-gereçler ve Türk Lirası da ele geçirildi.

01.06.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonlarında, 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonlarında 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi! Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı! Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

"Uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç-gereçler ele geçirildi"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde düzenlenen 'NARKOÇELİK-19' operasyonlarında; 257 Kg skunk, 220,5 Kg metamfetamin, 71 bin adet uyuşturucu hap, 25 kg toz esrar ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç-gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

İstanbul\'da NARKOÇELİK-19 Operasyonunda 480 kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da NARKOÇELİK-19 Operasyonunda 480 kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
11:24 Dünyaca Ünlü Model Barbara Palvin, İhanetle Sarsıldı Dünyaca Ünlü Model Barbara Palvin, İhanetle Sarsıldı
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:40:53. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da NARKOÇELİK-19 Operasyonunda 480 kg Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement