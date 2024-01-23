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İstanbul'da Özbekistanlı kadınlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da Özbekistanlı kadınlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir dairede yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından defalarca bıçaklandı. Olay sonucunda Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı. Diğer yaralı kadının tedavisi ise devam ediyor.

23.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 11:13
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Fatih'te bir dairede yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken diğer kadının olaydan yaralı kurtulduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

TARTIŞMA SIRASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Pazar günü sabah saatlerinde, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında yaşanan olayda iddiaya göre kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline geçen bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Kurbonova, hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kadının ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayın yaşandığı daire ise savcılık emriyle mühürlendi.

İstanbul'da Özbekistanlı kadınlara evde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da Özbekistanlı kadınlara evde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul\'da Özbekistanlı kadınlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (9)
  • Serkan ergezer : KENDİ VATANDAŞİMİZA HASRET KALDİK HER HABER YABANCI UYRUKLU VALLA BİLLA ÜLKEYİ NE HALE SOKTULAR SEN BU ÜLKEDEN NE İSTİYORSUN Yanıtla 60 97
  • Serkan Basar: tabikide her türlü şiddet kabul edilir değildir ama kimbilir adamın canını nasıl yakmışlar bir keresinde özbek kadın arkadaşımı donuna kadar tokatlamıştı aşk meşk bahanesiyle Yanıtla 28 31
  • Necati Kaya: Yanlız ve bilhassa yabancı kadınlar için bu ülke ölümcüldür. Hatta yanlız yasayan erkekler için bile. Yanıtla 9 36
  • MAHMUT BAŞAK: Fouş füş dwfilsunlar memleketine Yanıtla 5 24
  • Kubilay Turkyilmaz: Hükümet bu haberleri okuyor mu yoksa uyuyorlar mi . İnsanda biraz utanma olur yol geçen hanına döndük 4 16
  • Cengiz Altıntaş: Serkan Basar yine mi geldin. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demiş atatürk. 10 6
  • Yüksel Yılmaz: Isgal ettirmek amac akpnin Yanıtla 3 12
  • Serkan Basar: aynen Cengiz bana kimi savunduğunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim :) Yanıtla 4 10
  • süleyman hakan gökşen: bıçaklayanı da müebbetle cezalandırın...daha da güzeli "İDAM", bizim gibi orta doğu ülkelerinde İDAM CEZASI mutlaka olmalı... Yanıtla 0 3

Şiddet, Hastane, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Özbekistanlı kadınlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Özbekistanlı kadınlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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