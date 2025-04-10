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İstanbul'da Pahalılık Vatandaşı Bunaltıyor

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Şehremini'deki pazar ziyaretlerinde vatandaşlar, artan yaşam maliyetlerinden şikayet etti.

10.04.2025 08:43
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Haber: Beril KALELİ-Onur DURSUN

(İSTANBUL) Şehremini'de semt pazarında ANKA'ya konuşan vatandaşlar, bitmeyen pahalılıktan yakındı. Bir vatandaş "Ben bittim, akıl dengemi de kaybettim, sinirden, stresten, geçinememezlikten. Sanki beni soyuyorlar gibi geliyor. 4 mevsimi yaşayan ülkede böyle bir pahalılık olur mu? Yazıklar olsun bunu yönetenlere!" derken, 74 yaşındaki vatandaş ise, gençler için duyduğu endişeyi, "Et oldu 800 lira, bu çocuklar nasıl beslenecek. Bir çocuk et, yumurta, peynir yemezse, o çocuk nasıl gelişecek?" diye sordu. Bir başka vatandaş, "Böyle geçim olmaz, gerçekten çok kötü, felaket. 31 yaşında oğlum var, evlenmiyor, nasıl evlenecek?" derken, bir başkası da gösterici öğrenciler için dua etti ve "Öğrencilerimiz; Allah razı olsun o çocuklara. Biz yapamıyoruz, o çocuklar yapıyor" diye konuştu.

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) aylık olarak gerçekleştirdiği İstanbul'da yaşam maliyetine ilişkin araştırmanın Mart ayı verileri açıklandı. İPA'nın verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 1 ayda yüzde 2,38 artış göstererek 87.485 TL'ye ulaştı. Bu maaliyet geçen yılın aynı dönemine göreyse yüzde 51,95 arttı. Bu veriler, İstanbul'da yaşamanın her geçen gün daha pahalı hale geldiğine işaret ediyor. Fatih'in Şehremini Mahallesi'nde kurulan semt pazarına alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, İstanbul'da yaşamanın maaliyetini ve verilerdeki artışı hissedip hissetmediklerini ANKA'ya değerlendirdi.

Bir vatandaş, "İstanbul'da, böyle emekli maaşım var, asgari ücretle çalışıyorum diyenler, buradan çeksin gitsin, ölsün. Bu pahalılık görülmemiş birşey. Ben bittim, akıl dengemi de kaybettim sinirden, stresten, geçinmemezlikten. 4 mevsim yaşayan ülkedeki pahalılığa bak. Yazıklar olsun bunu yönetenlere" şeklinde isyan ederken bir başka vatandaş ise, "Herşey çok pahalı. Şikayetçi herkes, sadece ben değil. Vatandaş sesini duyuramıyor. Herşeyin herkes farkında, sesini çıkartamıyor kimse. Garip bir ortamdayız. Şikayetim çok var, hangisini anlatayım. Elektrik, su, doğalgaz, kira, gıda… Çok normal bir hayat yok yani" şeklinde konuştu. Bir vatandaş da, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları için, "Neye göre düşük çıkarıyor, nasıl bunu yapıyor anlamakta zorluk çekiyoruz" derken enflasyona ilişkin "Üretim yok, dışarıya bağlı. Üretim olmadığından dolayı, enflasyon da devamlı körükleniyor. Her şey pahalı, eziliyor insanlar. Yetkililerin bunu duyması lazım" diye konuştu.

Vatandaşların görüşleri şu şekilde:

"Vatandaş sesini duyuramıyor"

Bir vatandaş: "Herşey çok pahalı. Şikayetçi herkes, sadece ben değil. Vatandaş sesini duyuramıyor, keşke duyursa. Herşeyin herkes farkında, sesini çıkartamıyor kimse. Garip bir ortamdayız. Şikayetim çok var, hangisini anlatayım. Elektrik, su, doğalgaz. Kira zaten çok. Gıda, çok, çok berbat, alamıyorsun yani. Şimdi peynir sordum, (alamadım). Çok normal bir hayat yok yani"

"Bir çocuk et yemesse, yumurta yemesse, peynir yemesse, o çocuk nasıl gelişecek, beyni nasıl çalışacak? halkını düşünen yok"

Bir vatandaş: "Ben böyle bir ortam görmedim. Ne para yetiyor, ne pul, ne birşey yetiyor. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum, aç mı kalacağız. 74 yaşındayım, biz tek maaşla herşeyimizi yapabiliyorduk. Şimdi, hiç birşey yapamıyoruz, dört duvar arasında oturuyoruz. Simit alırken düşünüyoruz. Toz pembe gösteriyorlar. Ben toz pembe görmüyorum. Et oldu 800 lira, bu çocuklar nasıl beslenecek? Bir çocuk et yemesse, yumurta yemesse, peynir yemesse, o çocuk nasıl gelişecek, beyni nasıl çalışacak? Çocukların ayağa kalkması normal çünkü çocukların geleceği yok. Aileleri o kadar çaba sarf ediyor ama gelecekleri yok. Aferdersiniz, çok berbat bir ekonomi var. Halkını düşünen bir devlet yok. Sadece kendilerini düşünüyorlar, kimse halkı düşünmüyor"

"Allah razı olsun o çocuklara; biz yapamıyoruz, o çocuklar yapıyor"

Emine Akyol: "Ateş pahası. Su, elektrik, doğalgaz, kira, yiyecekler... Bakın fiyatlara. Öğrencilerimiz; Allah razı olsun o çocuklara. Biz yapamıyoruz, o çocuklar yapıyor"

"Üretim olmadığından dolayı, enflasyon da devamlı körükleniyor"

Osman Nuh: Geçim zor. 1 kilo meyve 100 lira olmuş, enflasyon almış başını gidiyor. TÜİK enflasyonu neye göre düşük çıkarıyor, nasıl bunu yapıyor anlamakta zorluk çekiyoruz. Üretim yok, dışarıya bağlı. Bugün köy yerlerinde, orada da üretim yok, orada da hazır tüketiliyor. Üretim olmadığından dolayı, enflasyon da devamlı körükleniyor. Her şey pahalı, eziliyor insanlar. Yetkililerin bunu duyması lazım.

"4 mevsim yaşayan ülkedeki pahalılığa bak; yazıklar olsun bunu yönetenlere"

Bir vatandaş: "İstanbul'da, böyle emekli maaşım var, asgari ücretle çalışıyorum diyenler, buradan çeksin gitsin, ölsün. Hele 65 yaşındakiler 'Ben yaşıyorum' diyorsa yalan konuşuyor. Böyle birşey yok, bu pahalılık görülmemiş birşey. Ben bittim, başkasının yüzünden akıl dengemi de kaybettim, sinirden, stresten, geçinmemezlikten. Burda esnafla kavga ediyorum, sanki beni soyuyorlar gibi geliyor. Böyle bir pahalılık olur mu? 4 mevsim yaşayan ülkedeki pahalılığa bak. Yazıklar olsun bunu yönetenlere"

"Bana kalsa İstanbul'a adım atmayacağım"

Kadriye Kapucu: "Bana kalsa İstanbul'a adım atmayacağım. Kışın buraya geliyorum, çocuğun yüzünden geliyorum. Az önce bir pazara girdim, domates aldım, bak 1 kilo aldım, 3 kişiyiz, 1 kilo salatalık aldım. Şimdi ikinci pazara çıkıyorum. Orada ucuz oraya, orada ucuz oraya, artık beynimiz hesap makinesi oldu. Market market dolaşıyoruz. 2 tane torunum var; tavuk yeme, yumurta yeme, süt içme, ne içecek ne bunlar, ne yiyecek, neyle beslenecek? Bir ekmek 15 lira. Böyle geçim olmaz, gerçekten çok kötü oldu, Allah sonumuzu hayır etsin, felaket. 31 yaşında oğlum var, bekar. Evlenmiyor, nasıl evlenecek? Nasıl kira vereceğim, nasıl geçineceğim diye evlenmiyor"

18 yaşındaki genç: "Geleceğim hakkında endişeliyim; kimseyi hapse atarak bir yere varılamaz"

18 yaşındaki lise öğrencisi: "Bir önceki nesilden biz daha kötü durumdayız. Ben 18 yaşındayım, 16 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuk da siyayset konuşuyor. Keşke böyle olmasa, biz neden siyaset konuşuyoruz. Daha 18 yaşındayım, bunları bilmemem lazım, okuluma gitmem lazım. Ben şimdi düşünüyorum, ben üniversitede ne yapacağım, nasıl geçineceğim? Mesela gidip bir kahve içsem, markette istediğim şeyleri alamayacağım, oradan eksiltmek zorundayım. Bayağı kötü bir durum, gerçekten kötü hissettiriyor. Geleceğim hakkında endişeliyim yani. Stres oluyor insanlarda, psikolojik durumunu etkiliyor gençlerin de. Kimseyi hapse atarak bir yere varılamaz. Sadece Ekrem İmamoğlu için söylemiyorum, Ümit Özdağ da hapiste. Ne olacağını bilmiyorum, inşallah demokrasi devam eder"

İstanbul\'da Pahalılık Vatandaşı Bunaltıyor
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Pahalılık Vatandaşı Bunaltıyor - Son Dakika

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