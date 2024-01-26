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İstanbul'da PKK/KCK Gençlik Yapılanmasına Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK Gençlik Yapılanmasına Operasyon: 10 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü suçlar soruşturma bürosu, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 ayrı adrese baskın düzenledi ve 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütüne yaşamsal malzeme ve para gönderdiği, kırsal alan yapılanmasına katılım arayışında olduğu ve Yunanistan'a illegal yollarla geçişleri organize ettiği tespit edildi.

İstanbul\'da PKK/KCK Gençlik Yapılanmasına Operasyon: 10 Gözaltı
26.01.2024 - 13:11,  Güncelleme: 13:12
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İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü suçlar soruşturma bürosu, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. PKK/KCK terör örgüt mensubuna yaşamsal malzeme, para göndermiş/gönderecek olan, PKK/KCK terör örgütü kırsal alan yapılanmasına katılım arayışı içerisinde olan şüphelilerin illegal yollardan Yunanistan'a geçişlerini ve Yunanistan'dan eylem amacı ile ülkeye gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden şüpheliler tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli'de toplamda 15 ayrı adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da PKK/KCK Gençlik Yapılanmasına Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika
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