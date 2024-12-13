İstanbul'da Polis Süsü Veren Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Polis Süsü Veren Dolandırıcılara Operasyon

İstanbul\'da Polis Süsü Veren Dolandırıcılara Operasyon

İstanbul'da Y.A., kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. Dolandırıldığını fark eden Y.A.'nın şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti.

13.12.2024 11:12  Güncelleme: 11:16
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İSTANBUL'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere inanan Y.A., evinde bulunan yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını kapısına gelen şüpheliye teslim etti. Dolandırıldığını sonradan anlayan Y.A.'nın şikayetiyle harekete geçen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerden 3'ünü bir başka kişiyi dolandırarak çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakaladı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir'de 29 Kasım tarihinde polisi arayan Y.A., kendisini telefonla arayarak polis olduğunu belirten kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. Y.A., emniyette verdiği ifadesinde şüphelilerin telefonda evde bulunan altınların sahte olduğundan şüphelendiklerini, kontrol ettikten sonra kendisine geri vereceklerini söyledi. Onlara inandığını söyleyen Y.A., evde bulunan yaklaşık 2,5 milyon liralık ziynet eşyasını bir çantaya koyarak kapısına gelen ve polis olduğunu sandığı kişiye teslim ettiğini belirtti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin olay sırasında bazı güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Bu görüntülerin izini süren ekipler şüphelilerden M.C.'yi Beylikdüzü'nde, Y.E.A ve Y.K.'yı ise gittikleri Ankara'dan dönüşte yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının Ankara'da bir başka kişinin benzer yöntemle dolandırarak çalındığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Polis Süsü Veren Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika

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