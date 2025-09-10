Diplomadan sonra rüşvet skandalı! Çürük okullara sağlam raporu vermişler - Son Dakika
10.09.2025 10:57
İstanbul'da rüşvetle sahte evrak düzenledikleri belirlenen 54 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 46'sı yakalandı. Şebekenin yabancı uyruklu öğrencilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet aldıkları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili de rüşvet karşılığı rapor düzenledikleri öğrenildi.

İstanbul merkezli operasyonda, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenledikleri öne sürülen 54 şüpheliden 46'sı yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.

RÜŞVETLE KAROT RAPORU DÜZENLEMİŞLER

Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi.

5 İLDE 46 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalandı. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
