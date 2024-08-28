İstanbul'da Sağanak Yağış: Ev ve İş Yerleri Su Bastı, Araçlar Yollarda Mahsur Kaldı

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İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı.

Kentte sabah başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyenler, bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkamadı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü.

Araçlar suda mahsur kaldı

Sağanak yüzünden kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini de su bastı.

İhbar üzerine su basan ev ve iş yerlerine giden ekipler çalışma başlatırken, yağmurdan etkilenen vatandaşlar da ekiplere yardım etti.

Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Dükkanlardaki eşya sağanağın etkisiyle biriken suyla sokakta sürüklenirken, yağmur suyu seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı.

Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidi de sular altında kaldı. Buradan geçmeye çalışan bir taksi, tekerlerine kadar suya gömüldüğü için ilerleyemedi.

İhbar üzerine alt geçitteki suyun boşaltılması için ekipler su tahliye aracıyla çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde bir ağaç yağış ve rüzgarın etkisiyle yola devrildi, Avşin Sokak'ta ise yağmur suyu bina girişlerini ve yolları doldurdu.

"Her yağışta benzer problemleri yaşıyoruz"

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi sakinlerinden Fuat Özpolat, yağmurun 10-15 dakika etkili olduğunu, son 10 senedir her yağışta benzer problemleri yaşadıklarını söyledi. Sokak üzerindeki 5-6 dairenin yağıştan etkilendiğini aktaran Özpolat, araçların suya gömüldüğünü anlattı.

Yalaz Sokak sakini Ramiz ve Esen Özmen çifti yol üzerindeki mazgalları bir süredir kendi imkanlarıyla temizlettiklerini, yağmurun şiddetini azaltmasıyla baskından korunabildiklerini söyledi.

Kemal Günal bütün semtlere yağan yağmurun bulundukları yerde dere olduğu için orada biriktiğini, mazgallar da yetersiz olduğu için bina bahçelerine doğru taştığını belirtti.

Şengül Günal, evlerindeki bahçe merdiveninin ikinci basamağına kadar suların yükseldiğini kaydetti.

Suya gömülen kamyonetin içinden camı kırarak kurtulabildi

Bayrampaşa'da Maltepe köprü altının suyla dolması sebebiyle taksi dolmuş ve kamyonet mahsur kaldı. Kamyonetin kasasında bulunan tüpler suyun üzerine dağılırken, şoför camı kırarak aracın içinden çıkabildi. İki aracın içi de çamurlu suyla doldu.

Kamyonetin şoförü Birkan Kuş, aracının içine su dolmaya başlayınca, camı yangın tüpüyle kırarak çıktığını anlattı.

Yaklaşık 4 metre su olduğunu belirten Kuş, ekiplerin suyu tahliye ettiğini, kendisinin de arkadaşlarına durumu haber verdiğini ifade etti.

Alt geçitte kalan tüpler, suyun çekilmesinin ardından başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

Kapanan yol, tahliye ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Bazı ilçelerde dolu yağışı gözlendi

Sağanak ve etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar Rüzgar Sokak'ta park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Taksim İstiklal Caddesinin de yağış nedeniyle sakin olduğu gözlendi.

Kentin bir çok noktasında etkili olan sağanak, bazı noktalarda bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Bahçelievler Soğanlı'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yağmurla karışık dolu yağışının etkili olduğu anlarda sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşların dolu tanelerini ellerine aldıkları görüldü.

Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp- Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler bir süre yapılamadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, saat 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.