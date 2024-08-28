İstanbul'da Sağanak Yağış: Ev ve İş Yerleri Su Bastı, Araçlar Yollarda Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Sağanak Yağış: Ev ve İş Yerleri Su Bastı, Araçlar Yollarda Mahsur Kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Trafik yoğunluğu oluşurken, toplu taşıma araçları da istasyonlardan çıkamadı. Sağanak yüzünden yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. İhbar üzerine ekipler çalışma başlatırken, vatandaşlar da yardım etti. Kamyonetin içinden camı kırarak kurtulan şoför, suyun tahliye edilmesinin ardından aracını arkadaşlarına haber verdi. Bazı ilçelerde ise dolu yağışı gözlendi.

28.08.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı.

Kentte sabah başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyenler, bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkamadı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü.

Araçlar suda mahsur kaldı

Sağanak yüzünden kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini de su bastı.

İhbar üzerine su basan ev ve iş yerlerine giden ekipler çalışma başlatırken, yağmurdan etkilenen vatandaşlar da ekiplere yardım etti.

Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Dükkanlardaki eşya sağanağın etkisiyle biriken suyla sokakta sürüklenirken, yağmur suyu seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı.

Bahçelievler Vali Yazıcıoğlu alt geçidi de sular altında kaldı. Buradan geçmeye çalışan bir taksi, tekerlerine kadar suya gömüldüğü için ilerleyemedi.

İhbar üzerine alt geçitteki suyun boşaltılması için ekipler su tahliye aracıyla çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde bir ağaç yağış ve rüzgarın etkisiyle yola devrildi, Avşin Sokak'ta ise yağmur suyu bina girişlerini ve yolları doldurdu.

"Her yağışta benzer problemleri yaşıyoruz"

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi sakinlerinden Fuat Özpolat, yağmurun 10-15 dakika etkili olduğunu, son 10 senedir her yağışta benzer problemleri yaşadıklarını söyledi. Sokak üzerindeki 5-6 dairenin yağıştan etkilendiğini aktaran Özpolat, araçların suya gömüldüğünü anlattı.

Yalaz Sokak sakini Ramiz ve Esen Özmen çifti yol üzerindeki mazgalları bir süredir kendi imkanlarıyla temizlettiklerini, yağmurun şiddetini azaltmasıyla baskından korunabildiklerini söyledi.

Kemal Günal bütün semtlere yağan yağmurun bulundukları yerde dere olduğu için orada biriktiğini, mazgallar da yetersiz olduğu için bina bahçelerine doğru taştığını belirtti.

Şengül Günal, evlerindeki bahçe merdiveninin ikinci basamağına kadar suların yükseldiğini kaydetti.

Suya gömülen kamyonetin içinden camı kırarak kurtulabildi

Bayrampaşa'da Maltepe köprü altının suyla dolması sebebiyle taksi dolmuş ve kamyonet mahsur kaldı. Kamyonetin kasasında bulunan tüpler suyun üzerine dağılırken, şoför camı kırarak aracın içinden çıkabildi. İki aracın içi de çamurlu suyla doldu.

Kamyonetin şoförü Birkan Kuş, aracının içine su dolmaya başlayınca, camı yangın tüpüyle kırarak çıktığını anlattı.

Yaklaşık 4 metre su olduğunu belirten Kuş, ekiplerin suyu tahliye ettiğini, kendisinin de arkadaşlarına durumu haber verdiğini ifade etti.

Alt geçitte kalan tüpler, suyun çekilmesinin ardından başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

Kapanan yol, tahliye ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Bazı ilçelerde dolu yağışı gözlendi

Sağanak ve etkili olan rüzgar nedeniyle Avcılar Rüzgar Sokak'ta park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Taksim İstiklal Caddesinin de yağış nedeniyle sakin olduğu gözlendi.

Kentin bir çok noktasında etkili olan sağanak, bazı noktalarda bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Bahçelievler Soğanlı'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yağmurla karışık dolu yağışının etkili olduğu anlarda sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşların dolu tanelerini ellerine aldıkları görüldü.

Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp- Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler bir süre yapılamadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, saat 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

istanbul, trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak Yağış: Ev ve İş Yerleri Su Bastı, Araçlar Yollarda Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
21:15 Görüntüler İngiltere’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 15:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak Yağış: Ev ve İş Yerleri Su Bastı, Araçlar Yollarda Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement