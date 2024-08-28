İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

İstanbul\'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu. Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, toplu taşıma araçlarında da aksamalar yaşandı. Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle bazı hatlarda seferlerin yapılamadığını duyurdu.

28.08.2024 12:16
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İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyenler bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle istasyonlardan çıkamadı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp- Piyer Loti Teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, saat 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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