İstanbul'da Sahte Alkol Zehirlenmeleri Artıyor: 23 Ölü - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Alkol Zehirlenmeleri Artıyor: 23 Ölü

İstanbul\'da Sahte Alkol Zehirlenmeleri Artıyor: 23 Ölü

İstanbul Valiliği, son 48 saatte sahte alkol kullanımına bağlı olarak 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 1 Ocak'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e ulaşırken, sahte alkol üreten 6 kişi gözaltına alındı.

15.01.2025 20:30  Güncelleme: 20:32
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(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, son 48 saatte İstanbul'da sahte alkol kullanımına bağlı olarak 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurduğu açıklamasında, 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımından hayatını kaybeden kişi sayısının 34'e ulaştığını ve piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahısın da gözaltına alındığı belirtti.

Bir önceki açıklamasında sahte alkol satışı nedeniyle 63 işletmenin kapatıldığını açıklayan İstanbul Valiliği, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un bazı semtlerinde yaşanan sahte alkol zehirlenmesi olaylarına ilişkin yeni değerlendirmesinde, son 48 saat içinde ve 1 Ocak itibarıyle İstanbul'da sahte alkolden yaşamını yitiren yurttaşlar hakkında verileri güncelledi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"13 Ocak 2025 Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana gelmiştir. Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23'ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavilerine normal servislerde devam edilmektedir.

"1 Ocak  tarihinden bu yana İstanbul'da sahte alkol kullanımından dolayı 34 kişi hayatını kaybetmiştir"

Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir.

"Piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır"

Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4'ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir.

01 Ocak 2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur.Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112'ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte Alkol Zehirlenmeleri Artıyor: 23 Ölü - Son Dakika

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