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İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da yapılan operasyonda, sahte ilaçları yurt dışına göndererek müşterileri dolandırdıkları veya hayali ihracat yaptıkları iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü üyelerinin, sahte ilaçlarla yurt dışında çocuk ölümlerine sebep oldukları belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin haksız KDV iadesi alarak kamu zararına yol açtığı ve ticari rakiplerini sindirme amacıyla şiddet eylemlerine azmettirdikleri ortaya çıkarıldı.

İstanbul\'da Sahte İlaç Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı
29.12.2023 - 11:47,  Güncelleme: 11:53
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İstanbul'da, kutulara konulan sahte ilaçları yurt dışına yollayarak müşterileri dolandırdıkları veya hayali ihracat yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "örgütlü nitelikli dolandırıcılık", "halk sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma, satma", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarını işlediği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Aralarında suç örgütü elebaşı D.T'nin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Gümrükte bekletilen ilaçların sahte olduğu tespit edildi

Emniyet güçlerince yapılan araştırmalarda, benzer suçlardan 143 kaydı bulunan suç örgütünün sattığı sahte ilaçlarla yurt dışında çok sayıda çocuk ölümüne sebebiyet verdiği belirlendi.

Gümrüklerde bekletilen ilaçların laboratuvar ortamında yapılan analizlerinde, tamamının sahte olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin çok sayıda naylon fatura usulsüzlüğü yaptığı, 4 milyon lira değerinde haksız KDV iadesi aldıkları, bu şekilde kamu zararına sebebiyet verilerek suç örgütüne haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Araştırmalarda, suç örgütünün ticari rakiplerini sindirme kastıyla çok sayıda iş yeri kurşunlama, cebir, şiddet, şantaj eyleminde azmettirici olduğuna yönelik bulgulara da ulaşıldı.

Operasyonun geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporlarına göre toplam değeri 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 cins sahte ilacı farklı tarihlerde İran'a sevk ettikleri yönünde tespitler yapılmıştı.

Satış nedeniyle İran vatandaşı müşteki N.R.A'dan 3 milyon 500 bin avro, A.A.K'den ise 1 milyon 800 bin avro alan şüphelilerin, ilaçları göndermeyip hileli davranışlarla bu kişileri dolandırdıkları belirlenmişti.

Söz konusu çetenin, 2021 ve 2022'de, toplam 100 bin 751 adet yeşil reçeteye tabi, kayıt dışı üç farklı ilacı da yurt dışına ihraç edilmiş gibi göstererek, kayıt dışı olarak yurt içine sattığı tespit edilmişti.

Emniyet güçleri bu kapsamda "Tekiner" suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Sakarya, Muğla ve Şanlıurfa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 28 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerdeki aramalarda 10 bin tablet yasa dışı ilaç, 269 bin lira, 800 dolar, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası, dijital materyaller ile ruhsatsız silah ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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