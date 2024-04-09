İstanbul\'da şehit aileleri Ramazan Bayramı\'nda kabirleri ziyaret etti

İstanbul'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek kabirleri ziyaret etti.
Sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, kabirlere karanfil bırakıp Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlikte görevli jandarma personeli de ailelere başsağlığı diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mezarlığa gelen ailelere, lokum ve kolonya ikramında bulundu, karanfil verdi.
Edirnekapı Şehitliği, arife gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşadı.
Her cuma oğlunun mezarını ziyaret ediyor
Ankara'da 2011'de eğitim uçuşu sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın babası Müslüm Taşçı, 2011'den beri her gün aynı acıyı yaşadığını söyledi.
Haftanın en az üç günü mezarlıkta olduğunu belirten Taşçı, yetkililerden, oğlunun isminin Güngören'de okuduğu ilkokula verilmesini istedi.
Hakkari'de 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan silahlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel'in babası Kani Gürel, oğlunun vefatından beri her cuma mezarlık ziyareti yaptığını anlattı.
Oğlunun mezarını ziyaret etmek için memlekete gitmediklerini belirten Gürel, "Memlekete gidemedik, küser, darılır bize annem, babam gelmedi diye. Oğlumuzla koştuk. Allah razı olsun. Kendisi bizi yüceltti, onurlandırdı. Şehit kendisi, baş tacımız. Çok nazik bir insandı. Şehit olacağı belliydi zaten. Kendisi bizi hiç üzmedi... Kendisinden ne incindik ne darıldık. Zaten çocukluğundan beri 'Baba ben şehit olacağım.' diyordu. En son gitti, şehit oldu." ifadelerini kullandı.
Tunceli'de 1995'te şehit olan Jandarma Komando Er Ahmet Üvenç'in kardeşi Erkan Üvenç, "Bizler yine her bayram olduğu gibi burada, ailemizle beraber ağabeyimizin yanındayız. Biz aileler için buruk bayram geçiyor böyle zamanlarda. Haftada en az bir iki kez burada bulunuyoruz. Ziyaret ediyoruz. Manevi olarak kendimizi mutlu, huzurlu hissediyoruz, burada olduğumuz zaman." dedi.
Ahmet Üvenç'in annesi Penpe Üvenç ise oğlunun, askerliğinin bitmesine bir hafta kala şehit olduğunu söyledi.
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Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar memleketlerinde bayramı geçirmek için otogara akın etti. Bilet satış sorumlusu Ahmet Günder, bu yılın geçen seneye göre daha yoğun geçtiğini belirtti. Yoğunluk nedeniyle günlük 80 ile 100 arası gidiş-dönüş yolcusu olduğunu söyleyen Günder, fiyatları uygun tutarak yolcuların rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağladıklarını ifade etti. Bir turist ise Mardin'i çok beğendiğini ve herkesin gelip görmesini tavsiye ettiğini söyledi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde arife günü ilçe mezarlığında düzenlenen programda, İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Müftüsü Bedrisinan Yazıcı ve vatandaşlar da duaların edildiği programa katıldı. Vatandaşlar daha sonra mezarlıkta yakınları için dua etti.
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.