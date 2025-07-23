İstanbul'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

İstanbul\'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu
23.07.2025 13:59
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İstanbul'da hava sıcaklığı 35°C'yi aşarken, hissedilen sıcaklık 40°C'yi geçti. Sahiller doldu.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL, - İSTANBUL'DA sıcaklık bugün 35 derecenin üzerine çıktı. Sıcak hava nemle birleşince hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı. Sıcak havadan bunalanlar ise sahillere koştu. Serinlemek isteyenler Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Sarıyer 'deki Akıntıburnu'ndan denize girdi.

Termometrelerin 35 dereceyi, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aştığı İstanbul'da sıcaktan bunalanlar serinlemek içi sahillere koştu. Beşiktaş ve Sarıyer sahillerinde denize girenler boğazın serin sularının keyfini çıkardı. Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Sarıyer'deki Akıntıburnu serinlemek için denize girenlerle doldu taştı.

BOĞAZ'IN SERİN SULARINA KOŞTULAR

Akıntıburnu'nda bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları da gölgede oturmayı tercih etti. Sıcak havadan kaçanlar, hem yüzerek hem de ağaç altları ve deniz kenarında vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.12 yaşındaki Eymen Arda Balıkçı, ailesiyle denize girmeye geldiğini belirterek "Planım sürekli denize girmek. Ailemle geldim sabahtan beri buradayım. Yaz boyu giriyorum kışın da giriyorum." dedi. Kıyafetleriyle suya atlayan İbrahim Çetin ise, "Sudan çıkınca hemen kurumamak için, daha serin kalabilmek için kıyafetlerimle atlıyorum. Daha geç kuruyorsun.Hava çok sıcak olduğu için geceden beri buradayım. Gece deniz pis olduğu için girmemiştim. Onun dışında her haftalık tatilimde buraya geliyorum" diye konuştu.

'ÇOK SICAK İNSANLAR DİKKAT ETSİN'

Çocuklarıyla birlikte yıllardır Akıntıburnu'nda denize girdiğini söyleyen Ramazan Balıkçı ise, "Biz Arnavutköylüyüz. Yaz geldiği anda isterse sıcaklık 50 derece olsun hep buradaytız. Bazen kışın hava iyiyken bile giriyoruz.Çok sıcak insanlar dikkat etsin. Geleli 1 saat oldu akşam saat 19.00- 20.00'ye kadaer buradayız "diye konuştu.Enes Balıkçı ise, "Serinlemek deyince akla ilk Akıntıburnu geliyor. Kendimize 'Boğazın Çocukları' ismini veriyoruz. Bugün ekstra sıcak. İstanbul'u bu kadar sıcak ilk kez görüyorum. Neredeyse hissedilen 40-45 derecelere çıkıyor. Serinlemek için yaz aylarında yaptığımız mükemmel bir aktivite." dedi.

AKOM'DAN 'EN SICAK GÜN' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da sıcaklıkların hafta boyunca 33 ile 36 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Diğer yandan İBB Afet İşleri Dairesi AKOM da, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağını duyurdu. Sıcaklıkların İstannbul'da bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi ve bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkmasıyla en sıcak günün yaşanacağı da belirtildi. Akşam saatlerinden itibaren kentte kuvvetli poyraz etkili olurken, poyrazın etkisiyle havadaki bağıl nem oranı yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artış gösterecek. Bunaltıcı sıcak Pazar gününe kadar devam edecek. AKOM'dan yapılan uyarıda sağlık açısından 11.00 - 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğine, yaşlılar, hamileler, solunum yolu ve kronik rahatsızlığı olanların da risk grubunda yer aldığına dikkat çekildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu - Son Dakika

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