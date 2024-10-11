İstanbul'da Starbucks'ta İsrail Karşıtı Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Starbucks'ta İsrail Karşıtı Protesto

İstanbul\'da Starbucks\'ta İsrail Karşıtı Protesto

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'daki Starbucks şubelerinde İsrail karşıtı protestolar düzenledi.

11.10.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Dayanışma Platformu üyelerinin İstanbul'daki Starbucks şubeleri önünde düzenledikleri İsrail karşıtı protestolar üçüncü gününde devam etti.

Protestocular, kahve zinciri Starbucks'ın Zeytinburnu ve Sultanbeyli şubelerinin önünde bir araya geldi.

Grup, Zeytinburnu Cevizlibağ'daki şubenin önünde "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Bu sırada otomobille oradan geçen bir kişinin bağırması üzerine gruptaki bazı kişiler tepki gösterdi.

Grup adına yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'e destek olan firmalardan ürün satın alanlara sesleniyoruz; Kucağında açlıktan ölen bebeğini tutan mazlum Gazzelinin yerinde kendinizin olduğunu düşünün. Evladınızın parçalarını sokaklardan toplamaya çalıştığınızı düşünün. Bunlara, dünyalık hevesler, geçici zevkler için harcadığınız paralarınızla destek olmayın. '100 TL'den ne olur?' demeyin. Maddeden ibaret olmayın, insanlık onurunun hakkını yerine getirin."

Sultanbeyli'deki kahve zinciri şubesi önünde bir araya gelen grup ise sessiz protesto gerçekleştirdi.

"Siyonist sermayeleri ülkemizde istemiyoruz" ve "İnsanlık için küresel boykot" yazılı pankartlar ile "Starbucks katliama ortak oldu, sen olma" ve "Filistin özgür olana kadar susmayacağız" yazılı dövizler taşıyan grup üyeleri, bir süre sessiz protestoyu sürdürdükten sonra dağıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Starbucks, Politika, istanbul, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Starbucks'ta İsrail Karşıtı Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran’ı vururuz ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:17 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf’a gidip yemek yedi Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 01:07:52. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Starbucks'ta İsrail Karşıtı Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.